ПВО отчитывается о ликвидации 88 целей во время атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 3-4 февраля российские захватчики совершали воздушное нападение 105 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно отразить новую атаку врага.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 14 локациях.
ПВО объявило результаты своей работы
На этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Чауда — ТОТ Крыма.
Что важно понимать, около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-