ПВО отчитывается о ликвидации 88 целей во время атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 3-4 февраля российские захватчики совершали воздушное нападение 105 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно отразить новую атаку врага.

ПВО объявило результаты своей работы

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Чауда — ТОТ Крыма.

Что важно понимать, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!