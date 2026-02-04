ППО звітує про ліквідацію 88 цілей під час атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 3-4 лютого російські загарбники здійснювали повітряний напад 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно відбити нову атаку ворога.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях.
ППО оголосила результати своєї роботи
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Чауда — ТОТ Криму.
Що важливо розуміти, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
