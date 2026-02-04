ППО звітує про ліквідацію 88 цілей під час атаки РФ
ППО звітує про ліквідацію 88 цілей під час атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 3-4 лютого російські загарбники здійснювали повітряний напад 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно відбити нову атаку ворога.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях.

ППО оголосила результати своєї роботи

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Чауда — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

