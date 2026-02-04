Українські воїни розгромили 4 пункти управління армії РФ
Українські воїни розгромили 4 пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 3 лютого ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили один район зосередження особового складу, дев’ять засобів РВіА, один засіб ППО та чотири пункти управління російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1442-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 153 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 4 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 243 070 (+780) осіб,

  • танків — 11 637 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 23 992 (+7) од,

  • артилерійських систем — 36 915 (+60) од,

  • РСЗВ — 1 634 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 293 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 123 743 (+1 355) од,

  • крилатих ракет — 4 245 (+40) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 76 949 (+211) од,

  • спеціальної техніки — 4 062 (+4) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 — з реактивних систем залпового вогню.

Російські війська вбили 18-річних хлопця та дівчину в Запоріжжі
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Атака Росії на Запоріжжя - останні подробиці
ППО звітує про ліквідацію 88 цілей під час атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати своєї роботи
Трамп цинічно похвалив Путіна за "енергетичне перемир’я" з Україною
Трамп тішиться, що Путін знову йому збрехав

