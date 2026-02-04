Українські воїни розгромили 4 пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 3 лютого ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили один район зосередження особового складу, дев’ять засобів РВіА, один засіб ППО та чотири пункти управління російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1442-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 153 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 4 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 243 070 (+780) осіб,
танків — 11 637 (+4) од,
бойових броньованих машин — 23 992 (+7) од,
артилерійських систем — 36 915 (+60) од,
РСЗВ — 1 634 (+1) од,
засобів ППО — 1 293 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 123 743 (+1 355) од,
крилатих ракет — 4 245 (+40) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 76 949 (+211) од,
спеціальної техніки — 4 062 (+4) од.
Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 — з реактивних систем залпового вогню.
