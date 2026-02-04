Украинские воины разгромили 4 пункта управления армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 4 февраля 2026 года
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 3 февраля ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили один район сосредоточения личного состава, девять средств РВИА, одно средство ПВО и четыре пункта управления российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1442-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 153 боевых столкновения.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 243 070 (+780) человек,

  • танков — 11 637 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 992 (+7) ед,

  • артиллерийских систем — 36 915 (+60) ед,

  • РСЗО — 1 634 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 293 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 123 743 (+1 355) ед,

  • крылатых ракет — 4 245 (+40) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 76 949 (+211) ед,

  • специальной техники — 4062 (+4) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением 72 ракет, 38 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 7887 дронов-камикадзе и произвели 3911 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 46 из реактивных систем залпового огня.

