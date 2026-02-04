Макрон оголосив про підготовку до розмови з Путіним
Макрон оголосив про підготовку до розмови з Путіним

Макрон і Путін проведуть переговори тет-а-тет
Джерело:  AFP

Французький лідер Емманюель Макрон заявив журналістам, що вже активно готується до перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словам, підготовка наразі відбувається на технічному рівні.

Головні тези:

  • Деякі лідери Європи налаштовані відновити власні канали зв'язку з Кремлем.
  • Зеленський наразі підтримує цю ініціативу.

Макрон і Путін проведуть переговори тет-а-тет

Нещодавно глава республіки почав наполягати, що Європа повинна відновити прямі контакти з російським диктатором.

На переконання Макрона, це дасть можливість швидше домовитися з Кремля про завершення війни проти України.

Підготовка триває, і обговорення відбуваються на технічному рівні.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

За словами французького лідера, український колега Володимир Зеленський підтримав його ідею щодо відновлення діалогу з Путіним.

Окрім того, Макрон заручився підтримкою з боку європейських партнерів.

Глава республіки відверто зізнався, що поки не бачить бажання Кремля підписати мирну угоду в найближчі дні або тижні.

Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка зазнає бомбардувань, холоду, атак на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України з боку росіян, що є нестерпним і не свідчить про справжню готовність до переговорів про мир, — додав український лідер.

