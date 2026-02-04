Макрон оголосив про підготовку до розмови з Путіним

Французький лідер Емманюель Макрон заявив журналістам, що вже активно готується до перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словам, підготовка наразі відбувається на технічному рівні.
Головні тези:
- Деякі лідери Європи налаштовані відновити власні канали зв'язку з Кремлем.
- Зеленський наразі підтримує цю ініціативу.
Макрон і Путін проведуть переговори тет-а-тет
Нещодавно глава республіки почав наполягати, що Європа повинна відновити прямі контакти з російським диктатором.
На переконання Макрона, це дасть можливість швидше домовитися з Кремля про завершення війни проти України.
За словами французького лідера, український колега Володимир Зеленський підтримав його ідею щодо відновлення діалогу з Путіним.
Окрім того, Макрон заручився підтримкою з боку європейських партнерів.
Глава республіки відверто зізнався, що поки не бачить бажання Кремля підписати мирну угоду в найближчі дні або тижні.
