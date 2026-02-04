Макрон объявил о подготовке к разговору с Путиным
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон объявил о подготовке к разговору с Путиным

Макрон и Путин проведут переговоры тет-а-тет
Читати українською
Источник:  AFP

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что уже активно готовится к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, подготовка сейчас проходит на техническом уровне.

Главные тезисы

  • Некоторые лидеры Европы настроены восстановить каналы связи с Кремлем.
  • Зеленский поддерживает эту инициативу.

Макрон и Путин проведут переговоры тет-а-тет

Недавно глава республики начал настаивать на том, что Европа должна возобновить прямые контакты с российским диктатором.

По убеждению Макрона, это позволит быстрее договориться с Кремлем о завершении войны против Украины.

Подготовка продолжается, и обсуждения проходят на техническом уровне.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

По словам французского лидера, украинский коллега Владимир Зеленский поддержал его идею касательно возобновления диалога с Путиным.

Кроме того, Макрон получил поддержку со стороны европейских партнеров.

Глава республики откровенно признался, что пока не видит желания Кремля подписать мирное соглашение в ближайшие дни или недели.

Мы продолжаем поддерживать Украину, которая подвергается бомбардировкам, холоду, атакам на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины со стороны россиян, что невыносимо и не свидетельствует о настоящей готовности к переговорам о мире, — добавил украинский лидер.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готовится воевать с Россией еще 5-10 лет — инсайдеры
В Украине не верят, что Россия отступит
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Каллас предупредила, что переговоры по Украине свернули не туда
Каллас не понимает, почему к болезненным уступкам склоняют только Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп цинично похвалил Путина за "энергетическое перемирие" с Украиной
Трамп радуется, что Путин снова его обманул

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?