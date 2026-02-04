Макрон объявил о подготовке к разговору с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что уже активно готовится к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, подготовка сейчас проходит на техническом уровне.

Макрон и Путин проведут переговоры тет-а-тет

Недавно глава республики начал настаивать на том, что Европа должна возобновить прямые контакты с российским диктатором.

По убеждению Макрона, это позволит быстрее договориться с Кремлем о завершении войны против Украины.

Подготовка продолжается, и обсуждения проходят на техническом уровне. Эмманюэль Макрон Президент Франции

По словам французского лидера, украинский коллега Владимир Зеленский поддержал его идею касательно возобновления диалога с Путиным.

Кроме того, Макрон получил поддержку со стороны европейских партнеров.

Глава республики откровенно признался, что пока не видит желания Кремля подписать мирное соглашение в ближайшие дни или недели.