Макрон объявил о подготовке к разговору с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что уже активно готовится к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, подготовка сейчас проходит на техническом уровне.
Главные тезисы
- Некоторые лидеры Европы настроены восстановить каналы связи с Кремлем.
- Зеленский поддерживает эту инициативу.
Макрон и Путин проведут переговоры тет-а-тет
Недавно глава республики начал настаивать на том, что Европа должна возобновить прямые контакты с российским диктатором.
По убеждению Макрона, это позволит быстрее договориться с Кремлем о завершении войны против Украины.
По словам французского лидера, украинский коллега Владимир Зеленский поддержал его идею касательно возобновления диалога с Путиным.
Кроме того, Макрон получил поддержку со стороны европейских партнеров.
Глава республики откровенно признался, что пока не видит желания Кремля подписать мирное соглашение в ближайшие дни или недели.
