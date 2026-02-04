"Закінчити війну навесні". Інсайдери анонсували вирішальні дні для України

4 лютого в Абу-Дабі стартує новий раунд мирних перемовин щодо завршення загарбницької війни РФ проти України. Згідно з даними анонімних джерел видання Politico, найближчими днями остаточно стане відомо рішення диктатора Володимира Путіна у цьому питанні — завершити війну або ж воювати далі.
Головні тези:
- Команда Путіна вже змінила підхід до перемовин з Україною.
- Наразі вона демонструє зацікавленість у мирному процесі та його результатах.
Україна хоче миру, але фінальне рішення за Путіним
Американські журналісти поспілкувалися з українськими посадовцями, які мають дані про розвиток мирних перемовин між Києвом, Москвою та Вашингтоном.
Деякі з них на умовах анонімності заявили, що все-таки є шанс на успіх, попри загальні песимістичні настрої в Україні з цього приводу.
Що цікаво, про стриманий оптиміз раніше говорив і глава Офісу президента України Кирило Буданов, однак не пояснював, чому він схиляється до такої думки.
Зі ЗМІ також поспілкувався американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ.
Останній відверто зізнався, що ще не так давно ці переговори були як “виривання зубів без анестезії".
На цьому тлі він додав: наразі дійсно є шанс закінчити війну навесні.
