4 лютого в Абу-Дабі стартує новий раунд мирних перемовин щодо завршення загарбницької війни РФ проти України. Згідно з даними анонімних джерел видання Politico, найближчими днями остаточно стане відомо рішення диктатора Володимира Путіна у цьому питанні — завершити війну або ж воювати далі.

Україна хоче миру, але фінальне рішення за Путіним

Американські журналісти поспілкувалися з українськими посадовцями, які мають дані про розвиток мирних перемовин між Києвом, Москвою та Вашингтоном.

Деякі з них на умовах анонімності заявили, що все-таки є шанс на успіх, попри загальні песимістичні настрої в Україні з цього приводу.

Що цікаво, про стриманий оптиміз раніше говорив і глава Офісу президента України Кирило Буданов, однак не пояснював, чому він схиляється до такої думки.

Зі ЗМІ також поспілкувався американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ.

Останній відверто зізнався, що ще не так давно ці переговори були як “виривання зубів без анестезії".

Раніше мені хотілося кричати, коли я бачив черговий звіт, в якому говорилося, що переговори були "конструктивними". Але тепер я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше, — зауважив експерт. Поширити

На цьому тлі він додав: наразі дійсно є шанс закінчити війну навесні.