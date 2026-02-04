Верифікація Starlink. Федоров звернувся до командирів усіх рівнів

4 лютого міністр оборони України Михайло Федоров опублікував звернення до командирів усіх рівнів та закликав їх активніше долучатися до процесу верифікація Starlink. Нагадаємо, усі неверифіковані термінали незабаром відключать.
Головні тези:
- Верифікація терміналів Starlink забезпечить безперервність та стабільність звʼязку.
- Військовим не треба ставити власні термінали на баланс військової частини.
Федоров просить армію не ігнорувати верифікацію Starlink
Міністр оборони звернув увагу на те, що цивільні українці активно вносять термінали у “білий список”.
Як верифікувати Starlink в Україні — читайте в нашому матеріалі.
На цьому тлі глава оборонного відомства вкотре нагадав воїнам, що від них ніхто не вимагає ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів.
Вкрай важливо просто внести термінал у “білий список”, щоб він не відключився, коли стартує процес блокування.
Федоров також пообіцяв, що згодом процес налаштують таким чином, щоб отримувати дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу.
