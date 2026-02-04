Верифікація Starlink. Федоров звернувся до командирів усіх рівнів
Категорія
Україна
Дата публікації

Верифікація Starlink. Федоров звернувся до командирів усіх рівнів

Михайло Федоров
Федоров

4 лютого міністр оборони України Михайло Федоров опублікував звернення до командирів усіх рівнів та закликав їх активніше долучатися до процесу верифікація Starlink. Нагадаємо, усі неверифіковані термінали незабаром відключать.

Головні тези:

  • Верифікація терміналів Starlink забезпечить безперервність та стабільність звʼязку.
  • Військовим не треба ставити власні термінали на баланс військової частини.

Федоров просить армію не ігнорувати верифікацію Starlink

Міністр оборони звернув увагу на те, що цивільні українці активно вносять термінали у “білий список”.

Як верифікувати Starlink в Україні — читайте в нашому матеріалі.

Зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовують у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у “білий список”.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

На цьому тлі глава оборонного відомства вкотре нагадав воїнам, що від них ніхто не вимагає ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів.

Вкрай важливо просто внести термінал у “білий список”, щоб він не відключився, коли стартує процес блокування.

Федоров також пообіцяв, що згодом процес налаштують таким чином, щоб отримувати дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу.

Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку, — наголосив міністр оборони.

