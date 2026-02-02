Як верифікувати Starlink в Україні — інструкція

Уряд опублікував інструкцію для військовослужбовців та цивільних українців, як верифікувати свої термінали супутникової системи Starlink. Мінцифри України надало інструкції для цивільних громадян, ФОПів, бізнесу та держслужбовців. Верифікацію можна починати робити з 3 лютого.
Головні тези:
- Опублікована інструкція уряду України розповідає, як провести верифікацію терміналів Starlink для різних категорій громадян.
- Верифікація терміналів Starlink в Україні доступна для військовослужбовців та цивільних осіб з 3 лютого.
Верифікація Starlink в Україні: що потрібно робити
Авторизацію проводять в межах несанкціонованого використання терміналів Starlink на російських ударних БПЛА.
Для верифікації терміналів на території України, військові мають зробити три кроки:
перевірити КІТ-номер або UTID термінала;
власники Starlink мають зареєструвати його в Армія+ (цю опцію МО має згодом активувати);
начальники зв'язку або уповноважені мають внести дані в DELTA.
Своєю чергою Міністерство цифрової трансформації також опублікувало інструкції для інших громадян, ФОПів, бізнесу та держслужбовців:
Фізичні особи та ФОП мають верифікувати свої термінали Starlink через ЦНАП. Для цього потрібно знайти KIT-номер (серійний номер комплекту), UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID та номер облікового запису користувача (за наявності).
Особі потрібно мати паспорт або ID-картку, на кого зареєстрований термінал, та безкоштовно верифікувати його в адміністратора ЦНАПу.
Для юридичних осіб процедура повністю цифрова через Дію. Потрібно вказати KIT-номер термінала, UTID термінала або Dish ID та номер облікового запису користувача на порталі Starlink.
Далі треба подати заяву через портал Дія за допомогою КЕП юридичної особи, далі – обрати послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink та вручну внести дані. Заяву автоматично передають до Мінцифри.
