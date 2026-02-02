Как верифицировать Starlink в Украине — инструкция
Украина
Министерство цифровой трансформации Украины
Starlink
Читати українською

Правительство опубликовало инструкцию для военнослужащих и гражданских украинцев, как верифицировать свои терминалы спутниковой системы Starlink. Минцифры Украины предоставило инструкции для гражданских граждан, ФЛП, бизнеса и госслужащих. Верификацию можно начинать с 3 февраля.

Главные тезисы

  • Правительство Украины опубликовало инструкцию по верификации терминалов Starlink для военнослужащих и гражданских лиц.
  • Верификация терминалов Starlink доступна с 3 февраля и включает несколько шагов проверки для различных категорий граждан.

Верификация Starlink в Украине: что нужно делать

Авторизацию проводят в пределах несанкционированного использования терминалов Starlink на российских ударных БПЛА.

Верификация Starlink для военнослужащих

Для верификации терминалов на территории Украины, военные должны сделать три шага:

  • проверить КIT-номер или терминал UTID;

  • владельцы Starlink должны зарегистрировать его в Армия+ (эту опцию МО должна впоследствии активировать);

  • начальники связи или уполномоченные должны внести данные в DELTA.

В свою очередь Министерство цифровой трансформации также опубликовало инструкции для других граждан, ФЛП, бизнеса и госслужащих:

Верификация Starlink для граждан и ФЛПов

Физические лица и ФЛП должны верифицировать свои терминалы Starlink через ЦНАП. Для этого нужно найти KIT-номер (серийный номер комплекта), UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID и номер аккаунта пользователя (при наличии).

Лицу нужно иметь паспорт или ID-карту, на которой зарегистрирован терминал, и бесплатно верифицировать его у администратора ЦНАПа.

Верификация Starlink для бизнеса и госслужащих

Для юридических лиц процедура полностью цифровая через действие. Необходимо указать номер терминала, UTID терминала или Dish ID и номер учетной записи пользователя на портале Starlink.

Далее следует подать заявление через портал Действие с помощью КЭП юридического лица, далее — выбрать услугу Сообщение об использовании терминалов Starlink и вручную внести данные. Заявление автоматически передается в Минцифру.

Технологии
Технологии
Технологии
