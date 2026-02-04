Верификация Starlink. Федоров обратился к командирам всех уровней
Михаил Федоров
Федоров просит армию не игнорировать верификацию Starlink
4 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал обращение к командирам всех уровней и призвал их активнее вовлекаться в процесс верификации Starlink. Напомним, все неверифицированные терминалы скоро отключат.

Главные тезисы

  • Верификация терминалов Starlink обеспечит непрерывность и стабильность связи.
  • Военным не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части.

Министр обороны обратил внимание на то, что гражданские украинцы активно вносят терминалы в “белый список”.

Как верифицировать Starlink в Украине — читайте в нашем материале.

Сейчас важно верифицировать все терминалы, которые используются в целях обороны. Для этого военным необходимо передать все номера терминалов Starlink через систему DELTA в “белый список”.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

На этом фоне глава оборонного ведомства еще раз напомнил воинам, что от них никто не требует ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей.

Крайне важно просто внести терминал в “белый список”, чтобы он не отключился, когда стартует процесс блокировки.

Федоров также пообещал, что впоследствии процесс будет настроен таким образом, чтобы получать данные для регистрации терминалов в режиме реального времени.

Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи, — подчеркнул министр обороны.

