Чи введуть США нові санкції проти Росії — пояснення Бессента

За словами глави Міністерства фінансів США Скотта Бессента, майбутні санкційні рішення Штатів щодо Росії будуть залежати безпосередньо від результатів мирних перемовин стосовно завершення війни.

США розкрили свій підхід у питанні антиросійських санкцій

З заявою з цього приводу Бессент виступив під час слухань у банківському комітеті Сенату.

За словами американського міністра, він розгляне варінти посилення санкційного тиску на російський "тіньовий флот".

Я візьму це до уваги. Побачимо, як розвиватимуться мирні переговори, — заявив він. Поширити

На переконання Скота Бессента, саме потужні санкції команди Дональда Трампа проти російських нафтових гігантів "Роснєфть" та "Лукойл" дали можливість схилити Кремль до мирних перемовин щодо завершення війни проти України.

Як уже згадувалося раніше, наприкінці жовтня 2025 року офіційний Вашингтон вперше за другої каденції Трампа ввів масштабні санкції проти Росії.

Це сталося через те, що Кремль постійно ігнорував миротворчі зусилля Білого дому