ППО знешкодила 112 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 112 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - перші подробиці
Read in English

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 10-11 лютого російські окупанти здійснювали напад129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на 8 локаціях.
  • Ворожа атака досі триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

Повітряний бій Росії та України — перші подробиці

Нова ворожа атака почалася ще о 18:30 10 лютого.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк — ТОТ України.

Варто зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

