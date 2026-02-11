ППО знешкодила 112 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 10-11 лютого російські окупанти здійснювали напад129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на 8 локаціях.
- Ворожа атака досі триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
Повітряний бій Росії та України — перші подробиці
Нова ворожа атака почалася ще о 18:30 10 лютого.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк — ТОТ України.
Варто зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
