Росія роками нехтувала умовами угоди щодо контролю над ядерною зброєю — Рубіо
Росія роками нехтувала умовами угоди щодо контролю над ядерною зброєю — Рубіо

Держдеп США
Рубіо
Read in English

Держсекретар США Марко Рубіо після завершення дії договору СНО-3 про контроль над ядерним озброєнням заявив, що Росія роками нехтувала положеннями угоди.

Головні тези:

  • Росія була довгою у порушенні умов угоди щодо контролю над ядерною зброєю, повідомив Марко Рубіо.
  • Завершення дії договору New START примушує США виробити нову стратегію в ядерних відносинах.

Росія не виконувала умови договору СНО-3 — Рубіо

Про це йдеться у заяві Рубіо, оприлюдненій 6 лютого.

Рубіо нагадав, що 5 лютого термін дії договору СНО-3 закінчився і після цього прихильники контролю над ядерними озброєннями та багато голосів у ЗМІ намагалися представити закінчення терміну дії договору як ознаку того, що Сполучені Штати розпочинають нову гонку ядерних озброєнь.

Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання нового договору СНО у 2023 році, після того, як роками нехтувала його умовами.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

Він додав, що після завершення дії договору перед Сполученими Штатами стояв вибір: або односторонньо зобов'язати себе, або визнати, що нова ера вимагає нового підходу — а саме укладання угоди, яка відображатиме те, що США можуть незабаром зіткнутися не з одним, а з двома ядерними суперниками: Росією та Китаєм.

Договір СНО-3 (або New START) — остання велика угода між США та Росією про взаємне скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Він був підписаний у 2010 році в Празі президентами Обамою та Медведєвим, набув чинності у 2011-му і мав стати фундаментом "ядерної стабільності" у світі.

