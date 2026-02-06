Росія роками нехтувала умовами угоди щодо контролю над ядерною зброєю — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо після завершення дії договору СНО-3 про контроль над ядерним озброєнням заявив, що Росія роками нехтувала положеннями угоди.

Росія не виконувала умови договору СНО-3 — Рубіо

Про це йдеться у заяві Рубіо, оприлюдненій 6 лютого.

Рубіо нагадав, що 5 лютого термін дії договору СНО-3 закінчився і після цього прихильники контролю над ядерними озброєннями та багато голосів у ЗМІ намагалися представити закінчення терміну дії договору як ознаку того, що Сполучені Штати розпочинають нову гонку ядерних озброєнь.

Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання нового договору СНО у 2023 році, після того, як роками нехтувала його умовами. Марко Рубіо Держсекретар США

Він додав, що після завершення дії договору перед Сполученими Штатами стояв вибір: або односторонньо зобов'язати себе, або визнати, що нова ера вимагає нового підходу — а саме укладання угоди, яка відображатиме те, що США можуть незабаром зіткнутися не з одним, а з двома ядерними суперниками: Росією та Китаєм.