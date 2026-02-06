Россия годами пренебрегала условиями соглашения насчет контроля над ядерным оружием — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио после завершения действия договора СНВ-3 о контроле над ядерным вооружением заявил, что Россия годами пренебрегала положениями соглашения.

Россия не выполняла условия договора СНВ-3 — Рубио

Об этом говорится в заявлении Рубио, обнародованном 6 февраля.

Рубио напомнил, что 5 февраля срок действия договора СНВ-3 истек и после этого сторонники контроля над ядерными вооружениями и многие голоса в СМИ пытались представить истечение срока действия договора как признак того, что Соединенные Штаты начинают новую гонку ядерных вооружений.

Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение нового договора СНВ в 2023 году, после того как годами пренебрегала его условиями. Марк Рубио Госсекретарь США

Он добавил, что после завершения действия договора перед Соединенными Штатами стоял выбор: либо односторонне обязать себя, либо признать, что новая эра требует нового подхода — а именно заключение соглашения, отражающего то, что США могут вскоре столкнуться не с одним, а с двумя ядерными соперниками: Россией и Китаем.