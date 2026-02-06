Россия годами пренебрегала условиями соглашения насчет контроля над ядерным оружием — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио после завершения действия договора СНВ-3 о контроле над ядерным вооружением заявил, что Россия годами пренебрегала положениями соглашения.
Главные тезисы
- Россия долгое время нарушала условия договора СНВ-3 о контроле над ядерным вооружением, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
- Завершение действия договора New START заставляет США разработать новую стратегию в ядерных отношениях.
Россия не выполняла условия договора СНВ-3 — Рубио
Об этом говорится в заявлении Рубио, обнародованном 6 февраля.
Рубио напомнил, что 5 февраля срок действия договора СНВ-3 истек и после этого сторонники контроля над ядерными вооружениями и многие голоса в СМИ пытались представить истечение срока действия договора как признак того, что Соединенные Штаты начинают новую гонку ядерных вооружений.
Он добавил, что после завершения действия договора перед Соединенными Штатами стоял выбор: либо односторонне обязать себя, либо признать, что новая эра требует нового подхода — а именно заключение соглашения, отражающего то, что США могут вскоре столкнуться не с одним, а с двумя ядерными соперниками: Россией и Китаем.
Договор СНВ-3 (или New START) — последнее крупное соглашение между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан в 2010 году в Праге президентами Обамой и Медведевым, вступил в силу в 2011-м и должен стать фундаментом "ядерной стабильности" в мире.
