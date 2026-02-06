Россия годами пренебрегала условиями соглашения насчет контроля над ядерным оружием — Рубио
Категория
Политика
Дата публикации

Россия годами пренебрегала условиями соглашения насчет контроля над ядерным оружием — Рубио

Госдеп США
Рубио
Read in English
Читати українською

Госсекретарь США Марко Рубио после завершения действия договора СНВ-3 о контроле над ядерным вооружением заявил, что Россия годами пренебрегала положениями соглашения.

Главные тезисы

  • Россия долгое время нарушала условия договора СНВ-3 о контроле над ядерным вооружением, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
  • Завершение действия договора New START заставляет США разработать новую стратегию в ядерных отношениях.

Россия не выполняла условия договора СНВ-3 — Рубио

Об этом говорится в заявлении Рубио, обнародованном 6 февраля.

Рубио напомнил, что 5 февраля срок действия договора СНВ-3 истек и после этого сторонники контроля над ядерными вооружениями и многие голоса в СМИ пытались представить истечение срока действия договора как признак того, что Соединенные Штаты начинают новую гонку ядерных вооружений.

Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение нового договора СНВ в 2023 году, после того как годами пренебрегала его условиями.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

Он добавил, что после завершения действия договора перед Соединенными Штатами стоял выбор: либо односторонне обязать себя, либо признать, что новая эра требует нового подхода — а именно заключение соглашения, отражающего то, что США могут вскоре столкнуться не с одним, а с двумя ядерными соперниками: Россией и Китаем.

Договор СНВ-3 (или New START) — последнее крупное соглашение между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан в 2010 году в Праге президентами Обамой и Медведевым, вступил в силу в 2011-м и должен стать фундаментом "ядерной стабильности" в мире.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Может быть, ядерное оружие - Лукашенко начал запугивать авиаударом
Может быть, ядерное оружие - Лукашенко начал запугивать авиаударом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему российское ядерное оружие опасно для самой РФ — объяснение Данилова
Почему российское ядерное оружие опасно для самой РФ — объяснение Данилова
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Только НАТО или ядерное оружие защитит Украину от РФ – глава МИД Эстонии.
Только НАТО или ядерное оружие защитит Украину от РФ – глава МИД Эстонии.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?