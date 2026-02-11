ПВО обезвредило 112 дронов во время новой атаки РФ
ПВО обезвредило 112 дронов во время новой атаки РФ

Воздушное сражение России и Украины - первые подробности
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 10-11 февраля российские оккупанты совершали нападение129 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 15 ударных беспилотников на 8 локациях.
  • Вражеская атака продолжается, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.

Воздушное сражение России и Украины — первые подробности

Новая вражеская атака началась еще в 18:30 10 февраля.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Донецк — ТОТ Украины.

Следует отметить, что около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

