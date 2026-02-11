Зеленський планує референдум і вибори на 15 травня — інсайдери

Згідно з даними видання Financial Times, уже 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, глава держави Володимир Зеленський публічно оголосить про намір провести референдум та президентські вибори 15 травня 2026 року.

Що відомо про плани Зеленського

Журналісти стверджують, що вони поспілкувалися з українськими і європейськими посадовцями, які беруть участь у плануванні.

Україна почала планувати президентські вибори разом з референдумом щодо можливої мирної угоди з Росією.

Також нещодавно стало відомо, що згідно з рамковою угодою, яку обговорюють команди Володимира Зеленського та Дональда Трампа, будь-яка мирна угода буде винесена на референдум в Україні.

Ба більше, найімовірніше, українські виборці одночасно голосуватимуть і на національних виборах.

За словами інсайдерів, в оточенні Зеленського обговорюють можливість проведення виборів і референдуму 15 травня.

Цілком імовірно, що президент України виступить з офіційною заявою з цього приводу уже 24 лютого — саме цього дня виповниться уже 4 роки, як українці стримують повномасштабне вторгнення Росії.

Анонімні джерела звертають увагу на те, що Володимир Зеленський змушений поспіхом ухвалювати рішення під тиском з боку команди Дональда Трампа.