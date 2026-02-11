Зеленський планує референдум і вибори на 15 травня — інсайдери

Згідно з даними видання Financial Times, уже 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, глава держави Володимир Зеленський публічно оголосить про намір провести референдум та президентські вибори 15 травня 2026 року.
Головні тези:
- Зеленський змушений поспіхом ухвалювати рішення під тиском з боку команди Трампа.
- Офіційна позиція України щодо можливих референдуму та виборів повинна бути оголошена найближчими тижнями.
Що відомо про плани Зеленського
Журналісти стверджують, що вони поспілкувалися з українськими і європейськими посадовцями, які беруть участь у плануванні.
Також нещодавно стало відомо, що згідно з рамковою угодою, яку обговорюють команди Володимира Зеленського та Дональда Трампа, будь-яка мирна угода буде винесена на референдум в Україні.
Ба більше, найімовірніше, українські виборці одночасно голосуватимуть і на національних виборах.
За словами інсайдерів, в оточенні Зеленського обговорюють можливість проведення виборів і референдуму 15 травня.
Цілком імовірно, що президент України виступить з офіційною заявою з цього приводу уже 24 лютого — саме цього дня виповниться уже 4 роки, як українці стримують повномасштабне вторгнення Росії.
Анонімні джерела звертають увагу на те, що Володимир Зеленський змушений поспіхом ухвалювати рішення під тиском з боку команди Дональда Трампа.
Білий дім, мовляв, шантажує Київ втратою американських гарантій безпеки, якщо найближчим часом не будуть проведені вибори.
