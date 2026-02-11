Путин готовится к новой войне за пределами Украины
Путин готовится к новой войне за пределами Украины

Путин не собирается завершать войну
Источник:  online.ua

Согласно данным эстонских разведчиков, Россия настолько нарастила производство боеприпасов, что это де-факто указывает на активную подготовку диктатора Владимира Путина к следующей войне за пределами Украины.

  • Закупка иностранных боеприпасов обошлась Кремлю в около 1 трлн рублей.
  • Несмотря на это, их себестоимость остается крайне низкой.

Служба внешней разведки Эстонии узнала о том, что за прошедший год заводы в России успели произвести более 7 миллионов снарядов, минометных мин и ракет по сравнению с 4,5 миллиона в 2024 году.

Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что с начала полномасштабного вторжения в Украину производство боеприпасов в РФ выросло в 17 раз.

Путину этого удалось добиться благодаря строительству новых производственных мощностей.

Фото: valisluureamet.ee

Что тоже важно понимать, Россия активно закупает боеприпасы. В последние годы она получила 5–7 миллионов снарядов от Ирана и Северной Кореи.

Разведка Эстонии обращает внимание, что боеприпасы из КНДР составили 50% всех снарядов, выпущенных Россией по Украине во второй половине 2025 года.

Для Кремля поддержание этих запасов почти наверняка является критически важным элементом планирования потенциальных будущих конфликтов... Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в войне против Украины. Это подтверждает, что недавнее оживление риторики о мирных переговорах является только тактикой, чтобы выиграть время, — предупреждают эстонские разведчики.

