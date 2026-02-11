Согласно данным эстонских разведчиков, Россия настолько нарастила производство боеприпасов, что это де-факто указывает на активную подготовку диктатора Владимира Путина к следующей войне за пределами Украины.

Путин не собирается завершать войну

Служба внешней разведки Эстонии узнала о том, что за прошедший год заводы в России успели произвести более 7 миллионов снарядов, минометных мин и ракет по сравнению с 4,5 миллиона в 2024 году.

Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что с начала полномасштабного вторжения в Украину производство боеприпасов в РФ выросло в 17 раз.

Путину этого удалось добиться благодаря строительству новых производственных мощностей.

Фото: valisluureamet.ee

Что тоже важно понимать, Россия активно закупает боеприпасы. В последние годы она получила 5–7 миллионов снарядов от Ирана и Северной Кореи.

Разведка Эстонии обращает внимание, что боеприпасы из КНДР составили 50% всех снарядов, выпущенных Россией по Украине во второй половине 2025 года.