Украина разгромила 5 пунктов управления армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск разнесли сразу девять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, шесть пушек, пять пунктов управления и одну другую важную цель российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1449-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- 10 февраля на фронте произошло 126 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 11 февраля 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 11.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 249 380 (+820) человек;
танков — 11 661 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 24 020 (+2) ед;
артиллерийских систем — 37 148 (+59) ед;
РСЗО — 1 638 (+1) ед;
средств ПВО — 1298 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 130 711 (+1 551) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 77 969 (+235) ед.
По уточненной информации, вчера противник совершил 100 авиационных ударов, сбросил 284 управляемых авиабомб.
Кроме того, задействовал для поражения 7719 дронов-камикадзе и осуществил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 87 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-