Украина разгромила 5 пунктов управления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ВСУ
Генштаб ВСУ сообщает, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск разнесли сразу девять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, шесть пушек, пять пунктов управления и одну другую важную цель российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1449-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • 10 февраля на фронте произошло 126 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 11 февраля 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 11.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 249 380 (+820) человек;

  • танков — 11 661 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 020 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 37 148 (+59) ед;

  • РСЗО — 1 638 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1298 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 130 711 (+1 551) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 77 969 (+235) ед.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

По уточненной информации, вчера противник совершил 100 авиационных ударов, сбросил 284 управляемых авиабомб.

Кроме того, задействовал для поражения 7719 дронов-камикадзе и осуществил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 87 из реактивных систем залпового огня.

