Україна розгромила 5 пунктів управління армії РФ
Україна
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Генштаб ЗСУ повідомляє, що авіація, ракетні війська і артилерія українських військ рознесли одразу дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1449-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • 10 лютого на фронті відбулося 126 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 11 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 11.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 249 380 (+820) осіб;

  • танків — 11 661 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 24 020 (+2) од;

  • артилерійських систем — 37 148 (+59) од;

  • РСЗВ — 1 638 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 298 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 130 711 (+1 551) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 77 969 (+235) од.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби.

Крім того, задіяв для ураження 7719 дронів-камікадзе та здійснив 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 — із реактивних систем залпового вогню.

