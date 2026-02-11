Україна розгромила 5 пунктів управління армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що авіація, ракетні війська і артилерія українських військ рознесли одразу дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1449-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- 10 лютого на фронті відбулося 126 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 11 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 11.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 249 380 (+820) осіб;
танків — 11 661 (+5) од;
бойових броньованих машин — 24 020 (+2) од;
артилерійських систем — 37 148 (+59) од;
РСЗВ — 1 638 (+1) од;
засобів ППО — 1 298 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 130 711 (+1 551) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 77 969 (+235) од.
За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби.
Крім того, задіяв для ураження 7719 дронів-камікадзе та здійснив 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 — із реактивних систем залпового вогню.
