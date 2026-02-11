Путін готується до нової війни за межами України

Згідно з даними естонських розвідників, Росія настільки наростила виробництво боєприпасів, що це де-факто вказує на активну підготовку диктатора Володимира Путіна до наступної війни за межами України.

Путін не збирається завершувати війну

Служба зовнішньої розвідки Естонії дізналася про те, що протягом минулого року заводи у Росії встигли виробити понад 7 мільйонів снарядів, мінометних мін і ракет, порівняно з 4,5 мільйона у 2024 році.

Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво боєприпасів у РФ зросло у 17 разів.

Путіну вдалося цього досягти завдяки будівництву нових виробничих потужностей.

Фото: valisluureamet.ee

Що також важливо розуміти, Росія активно закуповує боєприпаси. Протягом останнії років вона отримала 5–7 мільйонів снарядів від Ірану та Північної Кореї.

Розвідка Естонії звертає увагу на те, що боєприпаси з КНДР склали 50% всіх снарядів, випущених Росією по Україні в другій половині 2025 року.