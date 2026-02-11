Путін готується до нової війни за межами України
Путін готується до нової війни за межами України

Путін не збирається завершувати війну
Джерело:  online.ua

Згідно з даними естонських розвідників, Росія настільки наростила виробництво боєприпасів, що це де-факто вказує на активну підготовку диктатора Володимира Путіна до наступної війни за межами України.

Головні тези:

  • Закупівля іноземних боєприпасів обійшлася Кремлю в близько 1 трлн рублів.
  • Попри це, їхня собівартість залишається вкрай низькою.

Путін не збирається завершувати війну

Служба зовнішньої розвідки Естонії дізналася про те, що протягом минулого року заводи у Росії встигли виробити понад 7 мільйонів снарядів, мінометних мін і ракет, порівняно з 4,5 мільйона у 2024 році.

Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво боєприпасів у РФ зросло у 17 разів.

Путіну вдалося цього досягти завдяки будівництву нових виробничих потужностей.

Фото: valisluureamet.ee

Що також важливо розуміти, Росія активно закуповує боєприпаси. Протягом останнії років вона отримала 5–7 мільйонів снарядів від Ірану та Північної Кореї.

Розвідка Естонії звертає увагу на те, що боєприпаси з КНДР склали 50% всіх снарядів, випущених Росією по Україні в другій половині 2025 року.

Для Кремля підтримання цих запасів майже напевно є критично важливим елементом планування потенційних майбутніх конфліктів... Росія ставить перед собою довгострокові оперативні цілі у війні проти України. Це підтверджує, що нещодавнє пожвавлення риторики про мирні переговори є лише тактикою, аби виграти час, — попереджають естонські розвідники.

