Українські штурмовики зачистили два села на Запоріжжі — відео

Ворог, як завжди, замальовує свої мапи в кредит, а потім у бажанні наздогнати «здобутки» відправляє туди ДРГ — щоб ті встановили ганчірку. Результат таких "фотосесій" один — ворожа ДРГ знищена, над Придорожнім майорить прапор України! — заявили в 33 ОШП.