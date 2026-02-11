Українські штурмовики зачистили два села на Запоріжжі — відео
Українські штурмовики зачистили два села на Запоріжжі — відео

Українські воїни розповіли про ситуацію на Запоріжжі
Джерело:  online.ua

33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ офіційно підтвердив, що провів нові успішні операції у межах Запорізької області. Йдеться про зачистки сіл Косівцеве та Придорожнє.

Головні тези:

  • Командир батальйону 33-го окремого штурмового полку Кадетом безпосередньо керував процесом зачистки.
  • Контрдиверсійна операція на цій ділянці фронту набирає обертів.

Українські воїни розповіли про ситуацію на Запоріжжі

Згідно з останніми даними, 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку.

У межах операції с. Косівцеве, Запорізька область вичищено від російських окупантів, — йдеться в офіційній заяві.

Станом на ранок 11 лютого вказаний населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Що важливо розуміти, контрдиверсійна операція українських воїнів триває досі.

Не так давно, російські загарбники заявили про окупацію села Придорожнє Запорізької області

Ворог, як завжди, замальовує свої мапи в кредит, а потім у бажанні наздогнати «здобутки» відправляє туди ДРГ — щоб ті встановили ганчірку. Результат таких "фотосесій" один — ворожа ДРГ знищена, над Придорожнім майорить прапор України! — заявили в 33 ОШП.

