Глава угорського уряду Віктор Орбан почав цинічно брехати, що Євросоюз і Україна "оголосили війну" Угорщині. Його заява пролунала на тлі публікації виданням Politico статі про ідею "вступу в ЄС авансом" для України і про те, як планують вирішувати проблему з угорським вето.
Головні тези:
- Орбан використовує залякування угорців війною у своїй виборчій кампанії.
- Він чітко дав зрозуміти, що не змінить своєї позиції щодо євроінтеграції України.
Орбану примарилося оголошення війни проти Угорщини
Поплічник Путіна заявив, що Politico — це "офіційне видання брюссельської еліти", а також розцінив описані там ідеї як "найновіший план війни".
На цьому тлі проросійський політик закликав угорців висловити свою думку на виборчих дільницях у квітні 2026 року.
Орбан почав вигадувати, що його політична сила "Фідес" — єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету країни.
Що важливо розуміти, нещодавно стало відомо, що в Євросоюзі обговорюють безпрецедентну ідею "вступу авансом" для України.
Це дало б їй можливість стати членом блоку вже у 2027 році.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-