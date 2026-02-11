Орбан заявив про "відкрите оголошення війни Угорщині"
Орбан заявив про "відкрите оголошення війни Угорщині"

Орбан
Джерело:  online.ua

Глава угорського уряду Віктор Орбан почав цинічно брехати, що Євросоюз і Україна "оголосили війну" Угорщині. Його заява пролунала на тлі публікації виданням Politico статі про ідею "вступу в ЄС авансом" для України і про те, як планують вирішувати проблему з угорським вето. 

Головні тези:

  • Орбан використовує залякування угорців війною у своїй виборчій кампанії.
  • Він чітко дав зрозуміти, що не змінить своєї позиції щодо євроінтеграції України.

Орбану примарилося оголошення війни проти Угорщини

Поплічник Путіна заявив, що Politico — це "офіційне видання брюссельської еліти", а також розцінив описані там ідеї як "найновіший план війни".

Цей новий план — це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

На цьому тлі проросійський політик закликав угорців висловити свою думку на виборчих дільницях у квітні 2026 року.

Орбан почав вигадувати, що його політична сила "Фідес" — єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету країни.

Що важливо розуміти, нещодавно стало відомо, що в Євросоюзі обговорюють безпрецедентну ідею "вступу авансом" для України.

Це дало б їй можливість стати членом блоку вже у 2027 році.

Путін не збирається завершувати війну

