Орбан заявил об "открытом объявлении войны Венгрии"
Орбан заявил об "открытом объявлении войны Венгрии"

Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава венгерского правительства Виктор Орбан начал цинично врать, что Евросоюз и Украина "объявили войну" Венгрии. Его заявление прозвучало на фоне публикации изданием Politico статьи об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и о том, как планируют решать проблему с венгерским вето.

Главные тезисы

  • Орбан использует запугивание венгров войной в своей избирательной кампании.
  • Он четко дал понять, что не изменит свою позицию касательно евроинтеграции Украины.

Орбану пригрезилось объявление войны против Венгрии

Приспешник Путина заявил, что Politico — это "официальное издание брюссельской элиты", а также расценил описанные там идеи как "новейший план войны".

Этот новый план — открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления, и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта.

На этом фоне пророссийский политик призвал венгров высказать свое мнение на избирательных участках в апреле 2026 года.

Орбан начал придумывать, что его политическая сила "Фидес" — единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета страны.

Что важно понимать, недавно стало известно, что в Евросоюзе обсуждается беспрецедентная идея "вступления авансом" для Украины.

Это позволило бы ей стать членом блока уже в 2027 году.

