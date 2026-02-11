Глава венгерского правительства Виктор Орбан начал цинично врать, что Евросоюз и Украина "объявили войну" Венгрии. Его заявление прозвучало на фоне публикации изданием Politico статьи об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и о том, как планируют решать проблему с венгерским вето.
Главные тезисы
- Орбан использует запугивание венгров войной в своей избирательной кампании.
- Он четко дал понять, что не изменит свою позицию касательно евроинтеграции Украины.
Орбану пригрезилось объявление войны против Венгрии
Приспешник Путина заявил, что Politico — это "официальное издание брюссельской элиты", а также расценил описанные там идеи как "новейший план войны".
На этом фоне пророссийский политик призвал венгров высказать свое мнение на избирательных участках в апреле 2026 года.
Орбан начал придумывать, что его политическая сила "Фидес" — единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета страны.
Что важно понимать, недавно стало известно, что в Евросоюзе обсуждается беспрецедентная идея "вступления авансом" для Украины.
Это позволило бы ей стать членом блока уже в 2027 году.
