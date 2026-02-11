Сили оборони контролюють Бондарне та Никифорівку на Донеччині

Нещодавно російські загарбники поширили чергову серію фейків про захоплення деяких населених пунктів у Донецькій області. Угруповання військ "Схід" уже спростувало брехню ворога про “окупацію” Бондарного та Никифорівки.
Головні тези:
- Українські воїни концентрують не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів.
- Знищено 1620 БпЛА різних типів та 183 одиниці іншого озброєння і техніки.
Ситуація в Донецькій області — останні подробиці
Окрім того, вказано, що українські воїни продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
На Покровському напрямку оборонці змогли відбити 35 штурмових дій ворога.
Станом на 11 лютого Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська.
Не припиняються пошуково-штурмові дії та ліквідація сили ворога в міській забудові.
Ба більше, вказано, що вдалося успішно уразити 73 пункти управління російських дронів.
