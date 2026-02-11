Сили оборони контролюють Бондарне та Никифорівку на Донеччині

У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда. Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцям зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження.