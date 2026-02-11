Сили оборони контролюють Бондарне та Никифорівку на Донеччині
Ситуація в Донецькій області - останні подробиці
Джерело:  online.ua

Нещодавно російські загарбники поширили чергову серію фейків про захоплення деяких населених пунктів у Донецькій області. Угруповання військ "Схід" уже спростувало брехню ворога про “окупацію” Бондарного та Никифорівки.

Головні тези:

  • Українські воїни концентрують не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів.
  •  Знищено 1620 БпЛА різних типів та 183 одиниці іншого озброєння і техніки.

Ситуація в Донецькій області — останні подробиці

Оприлюднені повідомлення про начебто захоплення Бондарного ворогом не відповідають дійсності. Бондарне та Никифорівка знаходяться під контролем Сил оборони України, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, вказано, що українські воїни продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

На Покровському напрямку оборонці змогли відбити 35 штурмових дій ворога.

Станом на 11 лютого Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська.

Не припиняються пошуково-штурмові дії та ліквідація сили ворога в міській забудові.

У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда. Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцям зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження.

Ба більше, вказано, що вдалося успішно уразити 73 пункти управління російських дронів.

