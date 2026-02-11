Келлог закликав Зеленського не виводити ЗСУ з Донецької області

Колишній спецпосланець США з питань України, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог порадив українському лідеру Володимиру Зеленському не йти на поступки у питанні здачі територій Донецької області Росії.

Келлог залишається на боці України

Попри те, що команда президента США Дональда Трампа активно схиляє Україну до територіальних поступок Росії, Келлог не підтримує такий підхід до справ.

На його переконання, можливий вихід ЗСУ з Донецької області став би для Києва фатальною помилкою.

Саме тому колишній спецпосланець США закликав Володимира Зеленського не вдаватися до такого кроку.

Я один з тих, хто не вважає, що віддавати землі в Донецьку — це правильна ідея. Кіт Келлог Колишній спецпосланець США з питань України, генерал-лейтенант у відставці

Келлог також попередив, що російські загарбники не зупиняться лише тому, що Путін підпише “мирну угоду”.

Як зазначив колишній член команди Трампа, він хоче бачити більше ініціативи у цьому процесі з боку Європи.

На думку Келлога, проблема полягає в тому, що ЄС не використовує на 100% свою міць та вплив у ситуації, що склалася.