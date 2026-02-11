Келлог закликав Зеленського не виводити ЗСУ з Донецької області
Категорія
Політика
Дата публікації

Келлог закликав Зеленського не виводити ЗСУ з Донецької області

Read in English
Джерело:  Forbes

Колишній спецпосланець США з питань України, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог порадив українському лідеру Володимиру Зеленському не йти на поступки у питанні здачі територій Донецької області Росії. 

Головні тези:

  • Келлог заявив, що Україна, РФ та США наближаються до останніх стадій мирного процесу.
  • У цей період важливо не ухвалюти рішення, які стануть катастрофічними для українського народу.

Попри те, що команда президента США Дональда Трампа активно схиляє Україну до територіальних поступок Росії, Келлог не підтримує такий підхід до справ.

На його переконання, можливий вихід ЗСУ з Донецької області став би для Києва фатальною помилкою.

Саме тому колишній спецпосланець США закликав Володимира Зеленського не вдаватися до такого кроку.

Я один з тих, хто не вважає, що віддавати землі в Донецьку — це правильна ідея.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Колишній спецпосланець США з питань України, генерал-лейтенант у відставці

Келлог також попередив, що російські загарбники не зупиняться лише тому, що Путін підпише “мирну угоду”.

Як зазначив колишній член команди Трампа, він хоче бачити більше ініціативи у цьому процесі з боку Європи.

На думку Келлога, проблема полягає в тому, що ЄС не використовує на 100% свою міць та вплив у ситуації, що склалася.

Я дійсно вірю, що європейці і Європа набагато сильніші, ніж вони думають. Вони 75 років покладалися на те, що американці будуть поруч.




