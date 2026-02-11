Норвегія активно готується до вторгнення Росії
Норвегія усвідомлює загрозу з боку РФ
Read in English
Джерело:  The Guardian

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен офіційно підтвердив, що його країна вкрай серйозно сприймає ризик вторгнення з боку Росії. Саме тому вона вже готується до найгіршого з можливих сценаріїв.

Головні тези:

  • Путін може розпочати наземне вторгнення для захисту свого ядерного арсеналу.
  • Контроль над територією Норвегії є для Росії стратегічно важливим у разі війни з НАТО.

Згідно з прогнозами генерала, диктатор Путін може розпочати наземне вторгнення, з метою захисту свого ядерного арсеналу, який знаходиться на Кольському півострові поблизу норвезького кордону.

Крістофферсен звертає увагу на те, що ці потужності, зокрема й атомні підводні човни та ракети, є єдиним ресурсом Москви, який реально становить небезпеку для США.

Ми не відкидаємо такої можливості, адже Росія все ще здатна вдатися до цього для захисту свого ядерного потенціалу та можливостей другого удару. Це той сценарій на крайній півночі, до якого ми готуємося, — заявив генерал.

За його словами, плани Путіна поки не передбачають тотального захоплення його країни.

Однак, що важливо розуміти, контроль над землями Норвегії може стати для Кремля стратегічно важливим у разі початку війни з НАТО.

Крістофферсен заявив ЗМІ, що його солдати готуються відбивати як традиційне вторгнення ворожих військи, так і давати відсіч гібридним атакам.

Якщо ти готуєшся до найгіршого сценарію, це не заважає тобі одночасно протидіяти диверсіям та гібридним загрозам, — пояснив генерал.

