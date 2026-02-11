Норвегия активно готовится к вторжению России

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен официально подтвердил, что его страна крайне серьезно воспринимает риск вторжения со стороны России. Именно поэтому она уже готовится к самому худшему из возможных сценариев.

Норвегия осознает угрозу со стороны РФ

Согласно прогнозам генерала, диктатор Путин может начать наземное вторжение с целью защиты своего ядерного арсенала, который находится на Кольском полуострове вблизи норвежской границы.

Кристоферсен обращает внимание на то, что эти мощности, в том числе и атомные подлодки и ракеты, являются единственным ресурсом Москвы, который реально представляет опасность для США.

Мы не исключаем такой возможности, ведь Россия все еще способна прибегнуть к этому для защиты своего ядерного потенциала и возможностей второго удара. Это тот сценарий на крайнем севере, к которому мы готовимся, — заявил генерал. Поделиться

По его словам, планы Путина пока не подразумевают тотального захвата его страны.

Однако, что важно понимать, контроль над землями Норвегии может стать для Кремля стратегически важным в случае начала войны с НАТО.

Кристоферсен заявил СМИ, что его солдаты готовятся отбивать как традиционное вторжение вражеских войск, так и давать отпор гибридным атакам.