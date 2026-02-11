Норвегия активно готовится к вторжению России

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен официально подтвердил, что его страна крайне серьезно воспринимает риск вторжения со стороны России. Именно поэтому она уже готовится к самому худшему из возможных сценариев.
Главные тезисы
- Путин может приступить к наземному вторжению для защиты своего ядерного арсенала.
- Контроль над территорией Норвегии является для России стратегически важным в случае войны с НАТО.
Норвегия осознает угрозу со стороны РФ
Согласно прогнозам генерала, диктатор Путин может начать наземное вторжение с целью защиты своего ядерного арсенала, который находится на Кольском полуострове вблизи норвежской границы.
Кристоферсен обращает внимание на то, что эти мощности, в том числе и атомные подлодки и ракеты, являются единственным ресурсом Москвы, который реально представляет опасность для США.
По его словам, планы Путина пока не подразумевают тотального захвата его страны.
Однако, что важно понимать, контроль над землями Норвегии может стать для Кремля стратегически важным в случае начала войны с НАТО.
Кристоферсен заявил СМИ, что его солдаты готовятся отбивать как традиционное вторжение вражеских войск, так и давать отпор гибридным атакам.
