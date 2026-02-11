Союзники закуплять для України ще більше американської зброї
Категорія
Україна
Дата публікації

Союзники закуплять для України ще більше американської зброї

PURL продовжує розширюватися
Read in English

Кількість учасників програми PURL, у межах якої закуповують американську зброю для України, незабаром знову зросте. Це означає, що ЗСУ зможуть отримати ще більше необхідного озброєння.

Головні тези:

  • PURL – це пріоритет з точки зору оборонних потреб  для України.
  • Німеччина, Нідерланди та Норвегія закупили для України найбільше зброї у межах PURL.

PURL продовжує розширюватися

Про це повідомила пані посол України при НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, досі залишається серйозною проблемою те, що не всі члени НАТО долучаються до фінансування PURL.

Попри це, українські дипломати роблять все можливе, щоб змінити позицію тих, хто налаштований скептично у цьому питанні.

Були країни, які ще до грудня категорично казали, що PURL і вони — це щось несумісне. Не буду їх називати, але згодом їхня позиція змінювалась, — розповіла журналістам Гетьманчук.

Красномовним фактом є те, що два економічних лідери Європи — Франція та Італія — не захотіли стати учасницями цієї програми.

Офіційний Париж припускав, що може переглянути свою позицію, однак поки конкретних рішень не ухвалював.

Станом на сьогодні до PURL долучилися 25 союзників України: 23 країни-члени НАТО і 2 країни-партнери — Нова Зеландія та Австралія.

Команда Володимира Зеленського має конкретну ціль — на кожній міністерській зустрічі Ради України-НАТО або зустрічі у форматі "Рамштайн" "хоча б одна-дві нові країни повинні приєднуватися до PURL.

Цілком імовірним є розширення фінансування PURL з-поза меж Альянсу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан заявив про "відкрите оголошення війни Угорщині"
Орбан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські штурмовики зачистили два села на Запоріжжі — відео
Українські воїни розповіли про ситуацію на Запоріжжі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія активно готується до вторгнення Росії
Норвегія усвідомлює загрозу з боку РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?