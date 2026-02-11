Союзники закуплять для України ще більше американської зброї

Кількість учасників програми PURL, у межах якої закуповують американську зброю для України, незабаром знову зросте. Це означає, що ЗСУ зможуть отримати ще більше необхідного озброєння.

PURL продовжує розширюватися

Про це повідомила пані посол України при НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, досі залишається серйозною проблемою те, що не всі члени НАТО долучаються до фінансування PURL.

Попри це, українські дипломати роблять все можливе, щоб змінити позицію тих, хто налаштований скептично у цьому питанні.

Були країни, які ще до грудня категорично казали, що PURL і вони — це щось несумісне. Не буду їх називати, але згодом їхня позиція змінювалась, — розповіла журналістам Гетьманчук. Поширити

Красномовним фактом є те, що два економічних лідери Європи — Франція та Італія — не захотіли стати учасницями цієї програми.

Офіційний Париж припускав, що може переглянути свою позицію, однак поки конкретних рішень не ухвалював.

Станом на сьогодні до PURL долучилися 25 союзників України: 23 країни-члени НАТО і 2 країни-партнери — Нова Зеландія та Австралія.

Команда Володимира Зеленського має конкретну ціль — на кожній міністерській зустрічі Ради України-НАТО або зустрічі у форматі "Рамштайн" "хоча б одна-дві нові країни повинні приєднуватися до PURL.