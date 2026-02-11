Союзники закупят для Украины еще больше американского оружия
Союзники закупят для Украины еще больше американского оружия

Количество участников программы PURL, в рамках которой закупают американское оружие для Украины, вскоре снова возрастет. Это означает, что ВСУ смогут получить еще больше необходимого вооружения.

  • PURL это приоритет с точки зрения оборонных потребностей для Украины.
  • Германия, Нидерланды и Норвегия закупили для Украины больше всего оружия в рамках PURL.

Об этом сообщила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, до сих пор остается серьезной проблемой то, что не все члены НАТО приобщаются к финансированию PURL.

Тем не менее, украинские дипломаты делают все возможное, чтобы изменить позицию тех, кто настроен скептически в этом вопросе.

Были страны, которые еще до декабря категорически говорили, что PURL и они это нечто несовместимое. Не буду их называть, но со временем их позиция менялась, — рассказала журналистам Гетьманчук.

Красноречивым фактом является то, что два экономических лидера Европы — Франция и Италия — не захотели стать участниками этой программы.

Официальный Париж предполагал, что может пересмотреть свою позицию, но пока конкретных решений не принимал.

По состоянию на сегодняшний день к PURL присоединились 25 союзников Украины: 23 страны-члена НАТО и 2 страны-партнера — Новая Зеландия и Австралия.

У команды Владимира Зеленского есть конкретная цель — на каждой министерской встрече Совета Украины-НАТО или встрече в формате "Рамштайн" "хотя бы одна-две новые страны должны присоединяться к PURL.

Вполне вероятно расширение финансирования PURL за пределы Альянса.

