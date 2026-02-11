Союзники закупят для Украины еще больше американского оружия

Количество участников программы PURL, в рамках которой закупают американское оружие для Украины, вскоре снова возрастет. Это означает, что ВСУ смогут получить еще больше необходимого вооружения.

PURL продолжает расширяться

Об этом сообщила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, до сих пор остается серьезной проблемой то, что не все члены НАТО приобщаются к финансированию PURL.

Тем не менее, украинские дипломаты делают все возможное, чтобы изменить позицию тех, кто настроен скептически в этом вопросе.

Были страны, которые еще до декабря категорически говорили, что PURL и они это нечто несовместимое. Не буду их называть, но со временем их позиция менялась, — рассказала журналистам Гетьманчук. Поделиться

Красноречивым фактом является то, что два экономических лидера Европы — Франция и Италия — не захотели стать участниками этой программы.

Официальный Париж предполагал, что может пересмотреть свою позицию, но пока конкретных решений не принимал.

По состоянию на сегодняшний день к PURL присоединились 25 союзников Украины: 23 страны-члена НАТО и 2 страны-партнера — Новая Зеландия и Австралия.

У команды Владимира Зеленского есть конкретная цель — на каждой министерской встрече Совета Украины-НАТО или встрече в формате "Рамштайн" "хотя бы одна-две новые страны должны присоединяться к PURL.