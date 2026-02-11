Союзники закупят для Украины еще больше американского оружия

Количество участников программы PURL, в рамках которой закупают американское оружие для Украины, вскоре снова возрастет. Это означает, что ВСУ смогут получить еще больше необходимого вооружения.
Главные тезисы
- PURL это приоритет с точки зрения оборонных потребностей для Украины.
- Германия, Нидерланды и Норвегия закупили для Украины больше всего оружия в рамках PURL.
PURL продолжает расширяться
Об этом сообщила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук.
По ее словам, до сих пор остается серьезной проблемой то, что не все члены НАТО приобщаются к финансированию PURL.
Тем не менее, украинские дипломаты делают все возможное, чтобы изменить позицию тех, кто настроен скептически в этом вопросе.
Красноречивым фактом является то, что два экономических лидера Европы — Франция и Италия — не захотели стать участниками этой программы.
Официальный Париж предполагал, что может пересмотреть свою позицию, но пока конкретных решений не принимал.
По состоянию на сегодняшний день к PURL присоединились 25 союзников Украины: 23 страны-члена НАТО и 2 страны-партнера — Новая Зеландия и Австралия.
У команды Владимира Зеленского есть конкретная цель — на каждой министерской встрече Совета Украины-НАТО или встрече в формате "Рамштайн" "хотя бы одна-две новые страны должны присоединяться к PURL.
Вполне вероятно расширение финансирования PURL за пределы Альянса.
