Келлог призвал Зеленского не выводить ВСУ из Донецкой области

Бывший спецпосланник США по Украине, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не идти на уступки в вопросе сдачи территорий Донецкой области России.

Келлог остается на стороне Украины

Несмотря на то, что команда президента США Дональда Трампа активно склоняет Украину к территориальным уступкам России, Келлог не поддерживает такой подход.

По его убеждению, возможный выход ВСУ из Донецкой области стал бы для Киева роковой ошибкой.

Именно поэтому бывший спецпосланник США призвал Владимира Зеленского не прибегать к такому шагу.

Я один из тех, кто не считает, что отдавать земли в Донецке — это хорошая идея. Кит Келлог Бывший спецпосланник США по Украине, генерал-лейтенант в отставке

Келлог также предупредил, что российские захватчики не остановятся только потому, что Путин подпишет “мирное соглашение”.

Как отметил бывший член команды Трампа, он хочет видеть большее инициативы в этом процессе со стороны Европы.

По мнению Келлога, проблема заключается в том, что ЕС не использует на 100% свою мощь и влияние в сложившейся ситуации.