Келлог призвал Зеленского не выводить ВСУ из Донецкой области
Категория
Политика
Дата публикации

Келлог призвал Зеленского не выводить ВСУ из Донецкой области

Келлог остается на стороне Украины
Читати українською
Источник:  Forbes

Бывший спецпосланник США по Украине, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не идти на уступки в вопросе сдачи территорий Донецкой области России.

Главные тезисы

  • Келлог заявил, что Украина, РФ и США приближаются к последним стадиям мирного процесса.
  • В этот период важно не принимать решения, которые станут катастрофическими для украинского народа.

Келлог остается на стороне Украины

Несмотря на то, что команда президента США Дональда Трампа активно склоняет Украину к территориальным уступкам России, Келлог не поддерживает такой подход.

По его убеждению, возможный выход ВСУ из Донецкой области стал бы для Киева роковой ошибкой.

Именно поэтому бывший спецпосланник США призвал Владимира Зеленского не прибегать к такому шагу.

Я один из тех, кто не считает, что отдавать земли в Донецке — это хорошая идея.

Кит Келлог

Кит Келлог

Бывший спецпосланник США по Украине, генерал-лейтенант в отставке

Келлог также предупредил, что российские захватчики не остановятся только потому, что Путин подпишет “мирное соглашение”.

Как отметил бывший член команды Трампа, он хочет видеть большее инициативы в этом процессе со стороны Европы.

По мнению Келлога, проблема заключается в том, что ЕС не использует на 100% свою мощь и влияние в сложившейся ситуации.

Я действительно верю, что европейцы и Европа гораздо сильнее, чем они думают. Они 75 лет полагались на то, что американцы будут рядом.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские штурмовики зачистили два села на Запорожье — видео
Украинские воины рассказали о ситуации на Запорожье
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия активно готовится к вторжению России
Норвегия осознает угрозу со стороны РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Союзники закупят для Украины еще больше американского оружия
PURL продолжает расширяться

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?