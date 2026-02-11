Украина поразила российский НПЗ, склады ГСМ и МТЗ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение ночи 11 февраля Силы обороны Украины совершили серию успешных ударов по российским военным целям. Среди пораженных объектов: нефтеперерабатывающий завод, склады ГСМ и МТЗ, средства ПВО и места сосредоточения сил врага.
Главные тезисы
- Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
- Результаты новой "бавовны" будут объявлены чуть позже.
Генштаб отчитывается об успешных ударах Сил обороны Украины
Одной из главных целей украинских воинов ночью 11 февраля стал нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский".
Что важно понимать, он находится в н.п. Волгоград, Волгоградская область РФ и непосредственно вовлечен в процесс обеспечение армии РФ.
После атаки Сил обороны на территории НПЗ начался масштабный пожар.
Более того, указано, что на временно оккупированной территории украинского Крыма под удар ВСУ попал состав горюче-смазочных материалов врага.
Громкая "бавовна" на этот раз гремел недалеко от н.п. Лобаново.
Под удар украинских воинов также попал зенитный ракетный комплекс "Оса" на ВОТ Донетчины.
А в Херсонской области в районе н.п. Воскресенский, поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".
