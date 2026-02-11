Украина поразила российский НПЗ, склады ГСМ и МТЗ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение ночи 11 февраля Силы обороны Украины совершили серию успешных ударов по российским военным целям. Среди пораженных объектов: нефтеперерабатывающий завод, склады ГСМ и МТЗ, средства ПВО и места сосредоточения сил врага.

Генштаб отчитывается об успешных ударах Сил обороны Украины

Одной из главных целей украинских воинов ночью 11 февраля стал нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский".

Что важно понимать, он находится в н.п. Волгоград, Волгоградская область РФ и непосредственно вовлечен в процесс обеспечение армии РФ.

После атаки Сил обороны на территории НПЗ начался масштабный пожар.

Более того, указано, что на временно оккупированной территории украинского Крыма под удар ВСУ попал состав горюче-смазочных материалов врага.

Громкая "бавовна" на этот раз гремел недалеко от н.п. Лобаново.

На ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Балочки, поражен состав материально-технического обеспечения врага. В районе н.п. Любимовка под удар попал район сосредоточения военной техники заслонов. Кроме того, в районе н.п. Гуляйполе наши воины ударили по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра "Рубикон".

Под удар украинских воинов также попал зенитный ракетный комплекс "Оса" на ВОТ Донетчины.

А в Херсонской области в районе н.п. Воскресенский, поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".