Европарламент одобрил предоставление Украине 90 млрд евро кредита

11 февраля Европейский парламент проголосовал за предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Указанные средства будут направлены на финансирование военных и бюджетных расходов.
Главные тезисы
- В скором времени должно состояться голосование Европейского совета.
- Только после него решение ЕП вступит в силу.
Голосование в Европарламенте прошло успешно
За новое важное решение в вопросе помощи Украине отдали свои голоса 458 европейских депутатов.
Кроме того, известно, что 140 законодателей выступили против, а еще 44 воздержались от голосования.
Следует обратить внимание на то, что кредит для Украины состоит из двух пакетов:
60 млрд евро военной помощи;
30 млрд евро бюджетной поддержки, финансируемой на средства заимствований ЕС.
Официальный Брюссель уже подтвердил, что финансовая помощь будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины.
Следующий важный этап — голосование Европейского совета за пакет законодательных актов о выделении кредита. Только после него решение ЕП наконец-то вступит в силу.
По предварительным данным, первый платеж для Украины будет выделен уже в начале второго квартала 2026 года.
Больше по теме
