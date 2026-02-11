Европарламент одобрил предоставление Украине 90 млрд евро кредита

11 февраля Европейский парламент проголосовал за предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Указанные средства будут направлены на финансирование военных и бюджетных расходов.

Голосование в Европарламенте прошло успешно

За новое важное решение в вопросе помощи Украине отдали свои голоса 458 европейских депутатов.

Кроме того, известно, что 140 законодателей выступили против, а еще 44 воздержались от голосования.

Следует обратить внимание на то, что кредит для Украины состоит из двух пакетов:

60 млрд евро военной помощи; 30 млрд евро бюджетной поддержки, финансируемой на средства заимствований ЕС.

Если определенные виды вооружения, необходимые Украине, не будут немедленно доступны в странах с ЕС, к их поставке из других стран вне блока будет применяться ряд целевых исключений. Поделиться

Официальный Брюссель уже подтвердил, что финансовая помощь будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины.

Следующий важный этап — голосование Европейского совета за пакет законодательных актов о выделении кредита. Только после него решение ЕП наконец-то вступит в силу.

По предварительным данным, первый платеж для Украины будет выделен уже в начале второго квартала 2026 года.