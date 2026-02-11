Европарламент одобрил предоставление Украине 90 млрд евро кредита
Категория
Экономика
Дата публикации

Европарламент одобрил предоставление Украине 90 млрд евро кредита

Европарламент
Голосование в Европарламенте прошло успешно
Read in English
Читати українською

11 февраля Европейский парламент проголосовал за предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Указанные средства будут направлены на финансирование военных и бюджетных расходов.

Главные тезисы

  • В скором времени должно состояться голосование Европейского совета.
  • Только после него решение ЕП вступит в силу.

Голосование в Европарламенте прошло успешно

За новое важное решение в вопросе помощи Украине отдали свои голоса 458 европейских депутатов.

Кроме того, известно, что 140 законодателей выступили против, а еще 44 воздержались от голосования.

Следует обратить внимание на то, что кредит для Украины состоит из двух пакетов:

  1. 60 млрд евро военной помощи;

  2. 30 млрд евро бюджетной поддержки, финансируемой на средства заимствований ЕС.

Если определенные виды вооружения, необходимые Украине, не будут немедленно доступны в странах с ЕС, к их поставке из других стран вне блока будет применяться ряд целевых исключений.

Официальный Брюссель уже подтвердил, что финансовая помощь будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины.

Следующий важный этап — голосование Европейского совета за пакет законодательных актов о выделении кредита. Только после него решение ЕП наконец-то вступит в силу.

По предварительным данным, первый платеж для Украины будет выделен уже в начале второго квартала 2026 года.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Келлог призвал Зеленского не выводить ВСУ из Донецкой области
Келлог остается на стороне Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны контролируют Бондарное и Никифоровку в Донецкой области.
Ситуация в Донецкой области – последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада поддержала отсрочку для воинов, отслуживших год по "контракту 18-24"
Верховная Рада Украины
Новые решения Рада – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?