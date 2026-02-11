Європарламент схвалив надання Україні 90 млрд євро кредиту

11 лютого Європейський парламент проголосував за пропозицію Єврокомісії надати Україні кредит в розмірі 90 млрд євро. Вказані кошти будуть спрямовані на фінансування військових та бюджетних витрат.

Голосування в Європарламенті пройшло успішно

За нове важливе рішення щодо допомоги Україні віддали свої голоси 458 європейських депутатів.

Окрім того, відомо, що 140 законодавців виступили проти, а ще 44 утрималися від голосування.

Варто звернути увагу на те, що кредит для України складається з двох пакетів:

60 млрд євро військової допомоги; 30 млрд євро бюджетної підтримки, що фінансується коштом запозичень ЄС.

Якщо певні види озброєння, необхідні Україні, не будуть негайно доступні в країнах з ЄС, до їх постачання з інших країн за межами блоку застосовуватиметься низка цільових винятків.

Офіційний Брюссель уже підтвердив, що фінансова допомога надаватиметься відповідно до потреб України.

Наступний важливий етап — голосування Європейської ради за пакет законодавчих актів про виділення кредиту. Лише після нього рішення ЄП врешті набуде чинності.

За попередніми даними, перший платіж для України виділять вже на початку другого кварталу 2026 року.