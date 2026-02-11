Зеленський доручив посилити захист обʼєктів інфраструктури України
Зеленський доручив посилити захист обʼєктів інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист об'єктів інфраструктури. Є системні кроки, які повинні бути зроблені.

Головні тези:

  • Зеленський доручив посилити захист об'єктів інфраструктури від російських ударів, підкресливши важливість безпеки в Україні.
  • Президент вимагає системні кроки щодо захисту енергооб'єктів та інфраструктури з огляду на постійні російські атаки.

Системні кроки щодо захисту енергообєктів повинні бути зроблені — Зеленський

Президент провів щоденний селектор. Обговорили захист української інфраструктури від російських ударів.

Провів щоденний селектор. Фактично з усіх громад прикордоння з Росією та прифронтових областей звітують про постійні російські удари. Тільки в Херсоні і тільки ударних дронів було 470 за минулу добу, і хоч більшість з них вдалося подавити, все ж були влучання.

Важкі наслідки одного з ударів по Харківщині — по Богодухову.

Було пряме влучання російського дрона по житловому будинку, і загинули діти: двоє хлопчиків, їм було всього лиш по два роки, і дівчинка, їй був лише рік. Також загинув батько дітей. Мої співчуття. Мама дітей у лікарні, їй надається допомога.

На Донеччині триває відновлення газопостачання — теж після російського обстрілу. Були удари по інфраструктурі Дніпровщини, в Синельниківському районі. Частина споживачів зараз без електрики в Запоріжжі після удару «шахедів».

Триває робота по відновленню. Все це свідчить, що саме безпекові питання зараз ключові, і все інше повинно вирішуватись лише в привʼязці до реального гарантування безпеки.

Поки Росія продовжує вбивати людей і знищувати нашу інфраструктуру, навіть до активної дипломатії в суспільства не буде достатньої довіри. І це важливо розуміти всім партнерам України — і в Америці, і у Європі. Очікую від українських дипломатів результативного донесення до партнерів цієї позиції щодо безпеки і повного інформування всіх наших партнерів про реальну ситуацію в українських областях.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури. Деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені. Очікую на доповідь щодо виконання.

Доручив уряду забезпечити повну реалізацію програми пакунків тепла на Полтавщині. Вдячний усім ремонтним бригадам, енергетичним компаніям, ДСНС України, комунальним службам за роботу фактично у форматі 24/7 на відновлення в регіонах Центральної України, також на Франківщині, у Волинській області, на Київщині та в столиці. Усі результати, які є зараз у відновленні, допомагають і всій нашій обороні, і нашій дипломатії. Дякую!

Що може повернути українців у села — пояснення Зеленського
Зеленський публічно дорікнув владі Кривого Рогу через ситуацію в місті
Зеленський планує референдум і вибори на 15 травня — інсайдери
