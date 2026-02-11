Зеленський доручив посилити захист обʼєктів інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист об'єктів інфраструктури. Є системні кроки, які повинні бути зроблені.
Головні тези:
- Зеленський доручив посилити захист об'єктів інфраструктури від російських ударів, підкресливши важливість безпеки в Україні.
- Президент вимагає системні кроки щодо захисту енергооб'єктів та інфраструктури з огляду на постійні російські атаки.
Системні кроки щодо захисту енергообєктів повинні бути зроблені — Зеленський
Президент провів щоденний селектор. Обговорили захист української інфраструктури від російських ударів.
Важкі наслідки одного з ударів по Харківщині — по Богодухову.
На Донеччині триває відновлення газопостачання — теж після російського обстрілу. Були удари по інфраструктурі Дніпровщини, в Синельниківському районі. Частина споживачів зараз без електрики в Запоріжжі після удару «шахедів».
Триває робота по відновленню. Все це свідчить, що саме безпекові питання зараз ключові, і все інше повинно вирішуватись лише в привʼязці до реального гарантування безпеки.
Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури. Деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені. Очікую на доповідь щодо виконання.
Доручив уряду забезпечити повну реалізацію програми пакунків тепла на Полтавщині. Вдячний усім ремонтним бригадам, енергетичним компаніям, ДСНС України, комунальним службам за роботу фактично у форматі 24/7 на відновлення в регіонах Центральної України, також на Франківщині, у Волинській області, на Київщині та в столиці. Усі результати, які є зараз у відновленні, допомагають і всій нашій обороні, і нашій дипломатії. Дякую!
