Зеленський доручив посилити захист обʼєктів інфраструктури України

Системні кроки щодо захисту енергообєктів повинні бути зроблені — Зеленський

Президент провів щоденний селектор. Обговорили захист української інфраструктури від російських ударів.

Провів щоденний селектор. Фактично з усіх громад прикордоння з Росією та прифронтових областей звітують про постійні російські удари. Тільки в Херсоні і тільки ударних дронів було 470 за минулу добу, і хоч більшість з них вдалося подавити, все ж були влучання. Володимир Зеленський Президент України

Важкі наслідки одного з ударів по Харківщині — по Богодухову.

Було пряме влучання російського дрона по житловому будинку, і загинули діти: двоє хлопчиків, їм було всього лиш по два роки, і дівчинка, їй був лише рік. Також загинув батько дітей. Мої співчуття. Мама дітей у лікарні, їй надається допомога. Поширити

На Донеччині триває відновлення газопостачання — теж після російського обстрілу. Були удари по інфраструктурі Дніпровщини, в Синельниківському районі. Частина споживачів зараз без електрики в Запоріжжі після удару «шахедів».

Триває робота по відновленню. Все це свідчить, що саме безпекові питання зараз ключові, і все інше повинно вирішуватись лише в привʼязці до реального гарантування безпеки.

Поки Росія продовжує вбивати людей і знищувати нашу інфраструктуру, навіть до активної дипломатії в суспільства не буде достатньої довіри. І це важливо розуміти всім партнерам України — і в Америці, і у Європі. Очікую від українських дипломатів результативного донесення до партнерів цієї позиції щодо безпеки і повного інформування всіх наших партнерів про реальну ситуацію в українських областях. Поширити

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури. Деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені. Очікую на доповідь щодо виконання.