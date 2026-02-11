Зеленский поручил усилить защиту объектов инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ужесточить защиту объектов инфраструктуры. Есть системные шаги, которые должны быть сделаны.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил ужесточить защиту объектов инфраструктуры от российских ударов, подчеркнув важность безопасности Украины.
- Системные шаги по защите энергообъектов и инфраструктуры должны быть немедленно предприняты в связи с постоянными российскими атаками.
Системные шаги по защите энергообъектов должны быть сделаны — Зеленский
Президент провел ежедневный селектор. Обсудили защиту украинской инфраструктуры от ударов России.
Тяжелые последствия одного из ударов по Харьковщине — по Богодухову.
В Донецкой области продолжается восстановление газоснабжения — тоже после российских обстрелов. Были удары по инфраструктуре Днепровщины, в Синельниковском районе. Часть потребителей сейчас без электричества в Запорожье после удара «шахедов».
Продолжается работа по восстановлению. Все это свидетельствует, что именно вопросы безопасности сейчас ключевые, и все остальное должно решаться только в привязке к реальному обеспечению безопасности.
Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями общин проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры. Детали сейчас не могут быть публичными, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны. Ожидаю доклада по выполнению.
Поручил правительству обеспечить полную реализацию программы свертков тепла на Полтавщине. Благодарен всем ремонтным бригадам, энергетическим компаниям, ГСЧС Украины, коммунальным службам за работу фактически в формате 24/7 на восстановление в регионах Центральной Украины, также на Франковщине, Волынской области, Киевщине и столице. Все результаты, которые сейчас находятся в восстановлении, помогают и всей нашей обороне, и нашей дипломатии. Спасибо!
