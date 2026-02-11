Зеленский поручил усилить защиту объектов инфраструктуры Украины

Системные шаги по защите энергообъектов должны быть сделаны — Зеленский

Президент провел ежедневный селектор. Обсудили защиту украинской инфраструктуры от ударов России.

Провел ежедневный селектор. Фактически из всех общин приграничья с Россией и прифронтовых областей отчитываются о постоянных российских ударах. Только в Херсоне и только ударных дронов было 470 за минувшие сутки, и хотя большинство из них удалось подавить, все же были попадания. Владимир Зеленский Президент Украины

Тяжелые последствия одного из ударов по Харьковщине — по Богодухову.

Было прямое попадание русского дрона по жилому дому, и погибли дети: двое мальчиков, им было всего по два года, и девочка, ей было всего год. Также погиб отец детей. Мои соболезнования. Мама детей в больнице, ей оказывается помощь. Поделиться

В Донецкой области продолжается восстановление газоснабжения — тоже после российских обстрелов. Были удары по инфраструктуре Днепровщины, в Синельниковском районе. Часть потребителей сейчас без электричества в Запорожье после удара «шахедов».

Продолжается работа по восстановлению. Все это свидетельствует, что именно вопросы безопасности сейчас ключевые, и все остальное должно решаться только в привязке к реальному обеспечению безопасности.

Пока Россия продолжает убивать людей и уничтожать нашу инфраструктуру, даже активной дипломатии у общества не будет достаточного доверия. И это важно понимать всем партнерам Украины и в Америке, и в Европе. Ожидаю от украинских дипломатов результативного донесения до партнеров этой позиции по безопасности и полному информированию всех наших партнеров о реальной ситуации в украинских областях. Поделиться

Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями общин проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры. Детали сейчас не могут быть публичными, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны. Ожидаю доклада по выполнению.