Что может вернуть украинцев в села — объяснение Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский отмечает, что развитие украинских сел – важный вопрос, которому нужно уделять много внимания. По его словам, государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор.

Зеленский озвучил свое видение развития украинских сел

Что может вернуть людей в села? Я видел страны, открывающие специальные программы для сел. И обычно это дотационные вещи, пока это действительно невыгодно. А выгодно — это когда в государстве есть деньги, и предприятия разрастаются. И люди уезжают из городов в села для того, чтобы построить там предприятия. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению главы государства, чтобы в селе была жизнь — прежде всего необходима инфраструктура.

Президент добавил, что еще до начала войны у него и его команды были очень амбициозные планы.

Несмотря на масштабное строительство дорог, сделано было мало.