Что может вернуть украинцев в села — объяснение Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский отмечает, что развитие украинских сел – важный вопрос, которому нужно уделять много внимания. По его словам, государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор.
Главные тезисы
- По словам президента, в центе всего должны быть люди.
- А государство должно создать достойные условия для их труда.
Зеленский озвучил свое видение развития украинских сел
По убеждению главы государства, чтобы в селе была жизнь — прежде всего необходима инфраструктура.
Президент добавил, что еще до начала войны у него и его команды были очень амбициозные планы.
Несмотря на масштабное строительство дорог, сделано было мало.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-