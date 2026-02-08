Что может вернуть украинцев в села — объяснение Зеленского
Что может вернуть украинцев в села — объяснение Зеленского

Зеленский озвучил свое видение развития украинских сел
Глава государства Владимир Зеленский отмечает, что развитие украинских сел – важный вопрос, которому нужно уделять много внимания. По его словам, государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор.

Главные тезисы

  • По словам президента, в центе всего должны быть люди.
  • А государство должно создать достойные условия для их труда.

Зеленский озвучил свое видение развития украинских сел

Что может вернуть людей в села? Я видел страны, открывающие специальные программы для сел. И обычно это дотационные вещи, пока это действительно невыгодно. А выгодно — это когда в государстве есть деньги, и предприятия разрастаются. И люди уезжают из городов в села для того, чтобы построить там предприятия.

По убеждению главы государства, чтобы в селе была жизнь — прежде всего необходима инфраструктура.

Президент добавил, что еще до начала войны у него и его команды были очень амбициозные планы.

Несмотря на масштабное строительство дорог, сделано было мало.

Потому что строились центральные дороги. Поэтому нужно выстроить инфраструктуру. Это должно сделать государство. И нужны специальные условия для предприятий, для частного сектора, который может открыть что-то в селе.

