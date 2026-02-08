Российские войска существенно усилили давление на Мирноград

В Мирнограде Донецкой области украинские защитники держат определенные оборонительные рубежи, несмотря на то, что армия РФ усиливает давление на северную часть города. Более того, враг делает все возможное, чтобы накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма этого населенного пункта.