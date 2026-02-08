Российские войска существенно усилили давление на Мирноград
Российские войска существенно усилили давление на Мирноград

Ситуация на фронте 8 февраля – последние подробности
Источник:  online.ua

В Мирнограде Донецкой области украинские защитники держат определенные оборонительные рубежи, несмотря на то, что армия РФ усиливает давление на северную часть города. Более того, враг делает все возможное, чтобы накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма этого населенного пункта.

Главные тезисы

  • За прошедшие сутки количество вражеских штурмов существенно возросло.
  • Противник теряет много живой силы, однако не останавливается.

Ситуация на фронте 8 февраля — последние подробности

Важные детали раскрыли в группировке войск "Восток".

Там официально подтвердили, что для сдерживания российских захватчиков привлекаются необходимые силы и средства.

Кроме того, указано, что по местам сосредоточения и логистике врага регулярно наносят огненное поражение.

В целом, в зоне ответственности УВ «Восток» в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери — 392 оккупанта за минувшие сутки. Также уничтожены 665 БпЛА разных типов и 21 единицу другого вооружения и техники.

Украинские войска сосредотачиваются не только на ликвидацию вражеской пехоты, но и операторах дронов.

Так, в течение 7 февраля удалось поразить 21 пункт управления российских БПЛА.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Свободное, Новый Донбасс, Родинское, Котлино, Покровск, Гришино, Муравка, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Белицкое, Новопивка.

