Российские войска существенно усилили давление на Мирноград

В Мирнограде Донецкой области украинские защитники держат определенные оборонительные рубежи, несмотря на то, что армия РФ усиливает давление на северную часть города. Более того, враг делает все возможное, чтобы накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма этого населенного пункта.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки количество вражеских штурмов существенно возросло.
- Противник теряет много живой силы, однако не останавливается.
Ситуация на фронте 8 февраля — последние подробности
Важные детали раскрыли в группировке войск "Восток".
Там официально подтвердили, что для сдерживания российских захватчиков привлекаются необходимые силы и средства.
Кроме того, указано, что по местам сосредоточения и логистике врага регулярно наносят огненное поражение.
Украинские войска сосредотачиваются не только на ликвидацию вражеской пехоты, но и операторах дронов.
Так, в течение 7 февраля удалось поразить 21 пункт управления российских БПЛА.
