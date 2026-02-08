Трамп планирует созвать первое заседание Совета мира

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен созвать первое заседание созданного им Совета мира. По предварительным данным это должно произойти уже 19 февраля в Вашингтоне.

Что известно о планах Трампа

Такой информацией поделилось издание Axios со ссылкой на анонимные источники.

Команда Дональда Трампа намерена использовать эту встречу для того, чтобы реализовать второй этап соглашения о прекращении огня в Газе и сбор средств на восстановление анклава.

Это будет первое заседание Совета мира и конференция по сбору средств на восстановление Газа, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Как удалось узнать СМИ, заседания Совета мира планируют провести в Институте мира, который глава Белого дома недавно переименовал в свою честь.

Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует это и начала проверять, какие лидеры смогут присутствовать, — добавил еще один инсайдеров. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, месяц назад на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп официально объявил о старте деятельности "Совета мира", которую он и создал.