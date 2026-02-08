Трамп планує скликати перше засідання Ради миру
Трамп планує скликати перше засідання Ради миру

Трамп
Read in English
Джерело:  Axios

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір скликати перше засідання створеної ним Ради миру. За попередніми даними, це має статися уже 19 лютого у Вашингтоні.

Головні тези:

  • Станом на сьогодні Рада миру налічує 27 членів, а очолює її американський лідер. 
  • Трамп обійматиме цю посаду і після завершення президентського терміну.

Що відомо про плани Трампа

Такою інформацією поділилося видання Axios з посиланням на свої анонімні джерела.

Команда Дональда Трампа має намір використати цю зустріч для того, щоб реалізувати другий етап угоди про припинення вогню в Газі та збору коштів на відновлення анклаву.

Це буде перше засідання Ради миру і конференція зі збору коштів на відновлення Гази, — заявив один із інсайдерів.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, засідання Ради миру планують провести в Інституті миру, який очільник Білого дому нещодавно перейменував на свою честь.

Поки що нічого не підтверджено, але адміністрація планує це і почала перевіряти, які лідери зможуть бути присутніми, — додав ще один інсайдерів.

Як уже згадувалося раніше, місяць тому на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про старт діяльності "Ради миру", яку він і створив.

