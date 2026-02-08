Трамп планує скликати перше засідання Ради миру

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір скликати перше засідання створеної ним Ради миру. За попередніми даними, це має статися уже 19 лютого у Вашингтоні.

Що відомо про плани Трампа

Такою інформацією поділилося видання Axios з посиланням на свої анонімні джерела.

Команда Дональда Трампа має намір використати цю зустріч для того, щоб реалізувати другий етап угоди про припинення вогню в Газі та збору коштів на відновлення анклаву.

Це буде перше засідання Ради миру і конференція зі збору коштів на відновлення Гази, — заявив один із інсайдерів. Поширити

Як вдалося дізнатися ЗМІ, засідання Ради миру планують провести в Інституті миру, який очільник Білого дому нещодавно перейменував на свою честь.

Поки що нічого не підтверджено, але адміністрація планує це і почала перевіряти, які лідери зможуть бути присутніми, — додав ще один інсайдерів. Поширити

Як уже згадувалося раніше, місяць тому на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про старт діяльності "Ради миру", яку він і створив.