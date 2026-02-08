Трамп ввів нових людей у переговори щодо України — інсайдери

Президент США Дональд Трамп вирішив залучити провідних американських військових керівників до участі у ключових переговорах щодо завершення російсько-української війни. За словами інсайдерів, це сталося вперше за весь період мирного процесу.

Трамп намагається вивести мирні переговори на новий рівень

Згідно з даними анонімних джерел, міністр армії США Ден Дрісколл відіграє важливу роль у процесах, які націлені на завершення російсько-української війни.

Одне з його ключових завдань — збереження постійного контакту з командою президента України Володимира Зеленського.

Що важливо розуміти, це відбувається між раундами переговорів та гарантує безперебійну координацію з офіційним Вашингтоном.

Ба більше, інсайдери стверджують, що командувач Центрального командування США Бред Купер уже бере участь у переговорах Сполучених Штатів та Ірану в Омані щодо ядерної програми.

Журналісти звертають увагу на те, що він приїхав на перемовини у формі, щоб нагадати про військову присутність США в регіоні.