Трамп ввів нових людей у переговори щодо України — інсайдери
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп ввів нових людей у переговори щодо України — інсайдери

Трамп намагається вивести мирні переговори на новий рівень
Read in English
Джерело:  Associated Press

Президент США Дональд Трамп вирішив залучити провідних американських військових керівників до участі у ключових переговорах щодо завершення російсько-української війни. За словами інсайдерів, це сталося вперше за весь період мирного процесу.

Головні тези:

  • Американський лідер вірить, що це рішення пришвидшить хід мирних перемовин.
  • Воно стосується не лише України, але й Ірану.

Трамп намагається вивести мирні переговори на новий рівень

Згідно з даними анонімних джерел, міністр армії США Ден Дрісколл відіграє важливу роль у процесах, які націлені на завершення російсько-української війни.

Одне з його ключових завдань — збереження постійного контакту з командою президента України Володимира Зеленського.

Що важливо розуміти, це відбувається між раундами переговорів та гарантує безперебійну координацію з офіційним Вашингтоном.

Ба більше, інсайдери стверджують, що командувач Центрального командування США Бред Купер уже бере участь у переговорах Сполучених Штатів та Ірану в Омані щодо ядерної програми.

Журналісти звертають увагу на те, що він приїхав на перемовини у формі, щоб нагадати про військову присутність США в регіоні.

Обидві дипломатичні напрямки координують спеціальний посланець США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. За оцінкою експертів, залучення військових порушує традиційні підходи до дипломатії США, а також демонструє готовність адміністрації до жорстких варіантів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп запевняє, що врятував Україну від ядерної війни
Donald Trump
Трамп вигадав для себе нову “перемогу”
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Словаччини назвав "помилкою" надання Україні МіГів
Пеллегріні озвучив свою позицію на тлі гучного скандалу
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ввів санкції проти виробників російських ракет та дронів
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?