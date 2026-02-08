Президент Словаччини назвав "помилкою" надання Україні МіГів

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що вважає “помилкою” рішення попереднього уряду щодо надання Україні винищувачів МіГ-29. Попри це, він не захотів брати участь в політичних дискусіях, які нещодавно спалахнули навколо цієї теми.
Головні тези:
- Ще 2 роки тому словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".
- У 2025 році правоохоронці заявили, що не знайшли складу злочину.
Пеллегріні озвучив свою позицію на тлі гучного скандалу
За словами президента Словачини, ще на посаді прем'єр-міністра він робив все можливе для збереження боєздатності тодішніх словацьких винищувачів МіГ-29.
Він також заперечує чутки про те, що ці винищувачі були лише “купою брухту”.
На цьому тлі Петер Пеллегріні вирішив нагадати, як він особисто випробовував можливості МіГ-29 безпосередньо під час польоту.
