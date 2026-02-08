Президент Словаччини назвав "помилкою" надання Україні МіГів
Президент Словаччини назвав "помилкою" надання Україні МіГів

Пеллегріні озвучив свою позицію на тлі гучного скандалу
Джерело:  online.ua

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що вважає “помилкою” рішення попереднього уряду щодо надання Україні винищувачів МіГ-29. Попри це, він не захотів брати участь в політичних дискусіях, які нещодавно спалахнули навколо цієї теми.

Головні тези:

  • Ще 2 роки тому словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".
  • У 2025 році правоохоронці заявили, що не знайшли складу злочину.

Пеллегріні озвучив свою позицію на тлі гучного скандалу

За словами президента Словачини, ще на посаді прем'єр-міністра він робив все можливе для збереження боєздатності тодішніх словацьких винищувачів МіГ-29.

Фото: facebook.com/pellegrini.peter

До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, за які на той час не мала жодної заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів.

Петер Пеллегріні

Петер Пеллегріні

Президент Словаччини

Він також заперечує чутки про те, що ці винищувачі були лише “купою брухту”.

На цьому тлі Петер Пеллегріні вирішив нагадати, як він особисто випробовував можливості МіГ-29 безпосередньо під час польоту.

Літак був здатний виконувати всі свої завдання, — запевняє лідер Словаччини.

Фото: facebook.com/pellegrini.peter

Люди в Словаччині мають право знати, чи мав тодішній уряд Гегера, який правив без довіри парламенту, право дарувати наші МіГи Україні.

