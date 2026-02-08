Сили ППО знешкодили 69 дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 7-8 лютого російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Відбулося влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Повітряний бій Росії та України — які наслідки
Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ.
Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-