Сили ППО знешкодили 69 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 69 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - які наслідки
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 7-8 лютого російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Відбулося влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Повітряний бій Росії та України — які наслідки

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають сили ППО.

