Силы ПВО обезвредили 69 дронов во время новой атаки РФ
Украина
Силы ПВО обезвредили 69 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины - какие последствия
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 7-8 февраля российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Произошло попадание 32 ударных БПЛА на 13 локациях.

Воздушное сражение России и Украины — какие последствия

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение отломков на 1 локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают силы ПВО.

Политика
Политика
Политика
