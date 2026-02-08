Силы ПВО обезвредили 69 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 7-8 февраля российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание 32 ударных БПЛА на 13 локациях.
Воздушное сражение России и Украины — какие последствия
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ.
Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение отломков на 1 локации.
Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеских БПЛА.
