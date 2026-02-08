Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что считает "ошибкой" решение предыдущего правительства о предоставлении Украине истребителей МиГ-29. Несмотря на это, он не захотел участвовать в политических дискуссиях, недавно вспыхнувших вокруг этой темы.

Пеллегрини озвучил свою позицию на фоне громкого скандала

По словам президента Словакии, еще в должности премьер-министра он делал все возможное для сохранения боеспособности тогдашних словацких истребителей МиГ-29.

Фото: facebook.com/pellegrini.peter

До сих пор считаю ошибкой то, что Словакия лишилась своих МиГов, которым в то время не было замены. Никакая другая страна не поступила так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей. Петер Пеллегрини Президент Словакии

Он также отрицает слухи о том, что эти истребители были лишь "кучей металлолома".

На этом фоне Петер Пеллегрини решил напомнить, как он лично испытывал возможности МиГ-29 во время полета.

Самолет был способен выполнять все свои задачи, — уверяет лидер Словакии.

Фото: facebook.com/pellegrini.peter