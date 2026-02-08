Президент Словакии назвал "ошибкой" передачу Украине МиГов

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что считает "ошибкой" решение предыдущего правительства о предоставлении Украине истребителей МиГ-29. Несмотря на это, он не захотел участвовать в политических дискуссиях, недавно вспыхнувших вокруг этой темы.
Главные тезисы
- Еще 2 года назад словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".
- В 2025 году правоохранители заявили, что не нашли состава преступления.
Пеллегрини озвучил свою позицию на фоне громкого скандала
По словам президента Словакии, еще в должности премьер-министра он делал все возможное для сохранения боеспособности тогдашних словацких истребителей МиГ-29.
Он также отрицает слухи о том, что эти истребители были лишь "кучей металлолома".
На этом фоне Петер Пеллегрини решил напомнить, как он лично испытывал возможности МиГ-29 во время полета.
