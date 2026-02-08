Президент Словакии назвал "ошибкой" передачу Украине МиГов
Президент Словакии назвал "ошибкой" передачу Украине МиГов

Пеллегрини озвучил свою позицию на фоне громкого скандала
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что считает "ошибкой" решение предыдущего правительства о предоставлении Украине истребителей МиГ-29. Несмотря на это, он не захотел участвовать в политических дискуссиях, недавно вспыхнувших вокруг этой темы.

Главные тезисы

  • Еще 2 года назад словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".
  • В 2025 году правоохранители заявили, что не нашли состава преступления.

Пеллегрини озвучил свою позицию на фоне громкого скандала

По словам президента Словакии, еще в должности премьер-министра он делал все возможное для сохранения боеспособности тогдашних словацких истребителей МиГ-29.

Фото: facebook.com/pellegrini.peter

До сих пор считаю ошибкой то, что Словакия лишилась своих МиГов, которым в то время не было замены. Никакая другая страна не поступила так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей.

Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини

Президент Словакии

Он также отрицает слухи о том, что эти истребители были лишь "кучей металлолома".

На этом фоне Петер Пеллегрини решил напомнить, как он лично испытывал возможности МиГ-29 во время полета.

Самолет был способен выполнять все свои задачи, — уверяет лидер Словакии.

Фото: facebook.com/pellegrini.peter

Люди в Словакии имеют право знать, имело ли тогдашнее правительство Гегера, правившее без доверия парламента, право дарить наши МиГи Украине.

Воздушное сражение России и Украины - какие последствия

