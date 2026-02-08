Зеленський ввів санкції проти виробників російських ракет та дронів
Зеленський ввів санкції проти виробників російських ракет та дронів

Володимир Зеленський
Зеленський
8 лютого глава держава Володимир Зеленський оголосив про нові санкційні рішення проти Росії, які мають на меті значно ослабити країну-агресорку та зупинити терор проти України. Цього разу в списки потрапили виробників російських ракет та дронів.

Головні тези:

  • Світ не має права ігнорувати той факт, що виробництво російської зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів.
  • 20- пакет санкцій ЄС проти РФ уже на фінальній стадії узгодження.

Нові санкції України проти РФ — усі деталі

Зеленський звернув увагу українців та міжнародної спільноти, що в ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні.

Ворог застосував понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

Як зазначив глава держави, виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів.

Ні для кого не секрет, що їх росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій.

І саме проти таких компаній — постачальників компонентів і виробників ракет та дронів — запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення. Другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави підтвердив, що ввів обмеження проти структур, які забезпечують російський крипторинок і майнінг.

Що важливо розуміти, частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу. Зеленський додав, що він уже на фінальному етапі розробки.

Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною, — заявив президент.

