Зеленський ввів санкції проти виробників російських ракет та дронів

8 лютого глава держава Володимир Зеленський оголосив про нові санкційні рішення проти Росії, які мають на меті значно ослабити країну-агресорку та зупинити терор проти України. Цього разу в списки потрапили виробників російських ракет та дронів.
Головні тези:
- Світ не має права ігнорувати той факт, що виробництво російської зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів.
- 20- пакет санкцій ЄС проти РФ уже на фінальній стадії узгодження.
Нові санкції України проти РФ — усі деталі
Зеленський звернув увагу українців та міжнародної спільноти, що в ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні.
Ворог застосував понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.
Як зазначив глава держави, виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів.
Ні для кого не секрет, що їх росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій.
Окрім того, глава держави підтвердив, що ввів обмеження проти структур, які забезпечують російський крипторинок і майнінг.
Що важливо розуміти, частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу. Зеленський додав, що він уже на фінальному етапі розробки.
