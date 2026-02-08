Зеленский ввел санкции против производителей российских ракет и дронов
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский ввел санкции против производителей российских ракет и дронов

Владимир Зеленский
Новые санкции Украины против РФ - все детали
Читати українською

8 февраля глава государства Владимир Зеленский объявил о новых санкционных решениях против России, которые имеют целью значительно ослабить страну-агрессорку и остановить террор против Украины. На этот раз в списки попали производители российских ракет и дронов.

Главные тезисы

  • Мир не имеет права игнорировать тот факт, что производство российского оружия было бы невозможно без иностранных критических компонентов.
  • 20-пакет санкций ЕС против РФ уже на финальной стадии согласования.

Новые санкции Украины против РФ — все детали

Зеленский обратил внимание украинцев и международного сообщества, что в ночь на субботу Россия нанесла очередной массированный удар по Украине.

Враг применил более 400 дронов и около 40 ракет различных типов.

Как отметил глава государства, производство этого оружия было бы невозможно без иностранных критических компонентов.

Ни для кого не секрет, что их россияне продолжают получать в обход санкций.

И именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения. Вторым указом применены санкции против российского финансового сектора. В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства подтвердил, что ввел ограничения против структур, обеспечивающих российский крипторинок и майнинг.

Что важно понимать, часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза. Зеленский добавил, что он уже на финальном этапе разработки.

Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Благодарю всех, кто с Украиной, — заявил президент.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Закончить войну весной". Инсайдеры анонсировали решающие дни для Украины
Украина хочет мира, но финальное решение за Путиным
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Словакии назвал "ошибкой" передачу Украине МиГов
Пеллегрини озвучил свою позицию на фоне громкого скандала
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ убила 3 и ранила 29 человек в Донецкой и Херсонской областях
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Какие последствия атак России на Донетчину и Херсонщину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?