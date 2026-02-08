Зеленский ввел санкции против производителей российских ракет и дронов

8 февраля глава государства Владимир Зеленский объявил о новых санкционных решениях против России, которые имеют целью значительно ослабить страну-агрессорку и остановить террор против Украины. На этот раз в списки попали производители российских ракет и дронов.

Новые санкции Украины против РФ — все детали

Зеленский обратил внимание украинцев и международного сообщества, что в ночь на субботу Россия нанесла очередной массированный удар по Украине.

Враг применил более 400 дронов и около 40 ракет различных типов.

Как отметил глава государства, производство этого оружия было бы невозможно без иностранных критических компонентов.

Ни для кого не секрет, что их россияне продолжают получать в обход санкций.

И именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения. Вторым указом применены санкции против российского финансового сектора. В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства подтвердил, что ввел ограничения против структур, обеспечивающих российский крипторинок и майнинг.

Что важно понимать, часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза. Зеленский добавил, что он уже на финальном этапе разработки.