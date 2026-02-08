Зеленский ввел санкции против производителей российских ракет и дронов

8 февраля глава государства Владимир Зеленский объявил о новых санкционных решениях против России, которые имеют целью значительно ослабить страну-агрессорку и остановить террор против Украины. На этот раз в списки попали производители российских ракет и дронов.
Главные тезисы
- Мир не имеет права игнорировать тот факт, что производство российского оружия было бы невозможно без иностранных критических компонентов.
- 20-пакет санкций ЕС против РФ уже на финальной стадии согласования.
Новые санкции Украины против РФ — все детали
Зеленский обратил внимание украинцев и международного сообщества, что в ночь на субботу Россия нанесла очередной массированный удар по Украине.
Враг применил более 400 дронов и около 40 ракет различных типов.
Как отметил глава государства, производство этого оружия было бы невозможно без иностранных критических компонентов.
Ни для кого не секрет, что их россияне продолжают получать в обход санкций.
Кроме того, глава государства подтвердил, что ввел ограничения против структур, обеспечивающих российский крипторинок и майнинг.
Что важно понимать, часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза. Зеленский добавил, что он уже на финальном этапе разработки.
