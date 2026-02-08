Армия РФ убила 3 и ранила 29 человек в Донецкой и Херсонской областях

В течение 7 и 8 февраля российские захватчики постоянно терроризировали Донецкую и Херсонскую области. Согласно последним данным, враг унес жизни еще 3 гражданских, а еще по меньшей мере 29 человек пострадали.
Главные тезисы
- Российские оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре.
- В Херсоне из-за вражеских атак пострадали много пожилых женщин.
Какие последствия атак России на Донетчину и Херсонщину
7 февраля российские оккупанты унесли жизни 2 мирных жителей Донбасса — это произошло в Кондратовке.
Глава областной ОВА Вадим Филашкин также подтвердил информацию о трех пострадавших.
В этот же день в Херсонской области из-за вражеских атак еще один человек погиб, а 18 — получили ранения.
Противник наносит удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктах области.
Местные власти сообщают о повреждении 16 многоэтажек и 67 частных домов.
Российские атаки на Херсонщину не утихали и 8 февраля.
Известно, что враг снова нанес удары по Корабельному району Херсона — восемь женщин получили ранения.
Согласно последним данным, в больницу в состоянии средней тяжести доставили двух пострадавших в возрасте 86 и 44 лет.
Более того, указано, что у 5 женщин диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, ожоги и ушиб головы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-