Армія РФ убила 3 та поранила 29 людей на Донеччині й Херсонщині

Протягом 7 та 8 лютого російські загарбники невпинно тероризували Донецьку та Херсонську області. Згідно з останніми даними, ворог забрав життя ще 3 цивільних, а ще щонайменше 29 людей постраждали.

Які наслідки атак Росії на Донеччину й Херсонщину

7 лютого російські окупанти забрали життя 2 мирних мешканців Донеччини — це сталося у Кіндратівці.

Глава обласної ОВА Вадим Філашкін також підтвердив інформацію про 3 потерпілих.

Цього ж дня у Херсонській області через ворожі атаки ще одна людина загинула, а 18 — дістали поранення.

Противник завдава ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області.

Місцева влада повідомляє про пошкодження 16 багатоповерхівок та 67 приватних будинків.

Російські атаки на Херсонщину не вщухали й 8 лютого.

Відомо, що ворог знову завдав ударів по Корабельному району Херсона — восьмеро жінок отримали поранення.

Згідно з останніми даними, до лікарні у стані середньої тяжкості доставили двох постраждалих віком 86 та 44 роки.

У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми. Поширити

Ба більше, вказано, що у 5 жінок діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, опіки та забій голови.