Трамп ввел новых людей в переговоры касательно Украины — инсайдеры

Президент США Дональд Трамп решил привлечь ведущих американских военных руководителей к участию в ключевых переговорах по завершению российско-украинской войны. По словам инсайдеров, это произошло впервые за весь период мирного процесса.
Главные тезисы
- Американский лидер верит, что это решение ускорит ход мирных переговоров.
- Оно касается не только Украины, но и Ирана.
Трамп пытается вывести мирные переговоры на новый уровень
Согласно данным анонимных источников, министр армии США Дэн Дрисколл играет важную роль в процессах, нацеленных на завершение российско-украинской войны.
Одна из его ключевых задач — сохранение постоянного контакта с командой президента Украины Владимира Зеленского.
Что важно понимать, это происходит между раундами переговоров и гарантирует бесперебойную координацию с официальным Вашингтоном.
Более того, инсайдеры утверждают, что командующий Центральным командованием США Брэд Купер уже участвует в переговорах Соединенных Штатов и Ирана в Омане по ядерной программе.
Журналисты обращают внимание на то, что он приехал на переговоры в форме, чтобы напомнить о военном присутствии США в регионе.
