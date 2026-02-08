Трамп ввел новых людей в переговоры касательно Украины — инсайдеры

Президент США Дональд Трамп решил привлечь ведущих американских военных руководителей к участию в ключевых переговорах по завершению российско-украинской войны. По словам инсайдеров, это произошло впервые за весь период мирного процесса.

Трамп пытается вывести мирные переговоры на новый уровень

Согласно данным анонимных источников, министр армии США Дэн Дрисколл играет важную роль в процессах, нацеленных на завершение российско-украинской войны.

Одна из его ключевых задач — сохранение постоянного контакта с командой президента Украины Владимира Зеленского.

Что важно понимать, это происходит между раундами переговоров и гарантирует бесперебойную координацию с официальным Вашингтоном.

Более того, инсайдеры утверждают, что командующий Центральным командованием США Брэд Купер уже участвует в переговорах Соединенных Штатов и Ирана в Омане по ядерной программе.

Журналисты обращают внимание на то, что он приехал на переговоры в форме, чтобы напомнить о военном присутствии США в регионе.