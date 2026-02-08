Трамп ввел новых людей в переговоры касательно Украины — инсайдеры
Трамп ввел новых людей в переговоры касательно Украины — инсайдеры

Трамп пытается вывести мирные переговоры на новый уровень
Источник:  Associated Press

Президент США Дональд Трамп решил привлечь ведущих американских военных руководителей к участию в ключевых переговорах по завершению российско-украинской войны. По словам инсайдеров, это произошло впервые за весь период мирного процесса.

  • Американский лидер верит, что это решение ускорит ход мирных переговоров.
  • Оно касается не только Украины, но и Ирана.

Трамп пытается вывести мирные переговоры на новый уровень

Согласно данным анонимных источников, министр армии США Дэн Дрисколл играет важную роль в процессах, нацеленных на завершение российско-украинской войны.

Одна из его ключевых задач — сохранение постоянного контакта с командой президента Украины Владимира Зеленского.

Что важно понимать, это происходит между раундами переговоров и гарантирует бесперебойную координацию с официальным Вашингтоном.

Более того, инсайдеры утверждают, что командующий Центральным командованием США Брэд Купер уже участвует в переговорах Соединенных Штатов и Ирана в Омане по ядерной программе.

Журналисты обращают внимание на то, что он приехал на переговоры в форме, чтобы напомнить о военном присутствии США в регионе.

Оба дипломатических направления координируют специальный посланник США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По оценке экспертов, привлечение военных нарушает традиционные подходы к дипломатии США, а также демонстрирует готовность администрации к жестким вариантам.

